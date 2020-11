Discours de la vice-présidente élue alors qu’elle brise les barrières lors des élections américaines de 2020

Kamala Harris a prononcé son premier discours en tant que vice-présidente élue, après qu’elle et Joe Biden aient vaincu Donald Trump, la paire l’emportant avec plus de 74 millions de votes – le plus grand nombre de votes pour un billet présidentiel de l’histoire. S’adressant à une foule à Wilmington, dans le Delaware, samedi soir, elle a rendu hommage aux femmes qui lui ont ouvert la voie pour devenir la première vice-présidente des États-Unis, noire et amérindienne, alors qu’elle s’adressait à la nation du Delaware. Dans son discours, Mme Harris, 56 ans, a rendu hommage aux femmes leaders noires qui ont lutté pour le suffrage, l’égalité et les droits civiques, qui sont «trop souvent négligées, mais prouvent si souvent qu’elles sont l’épine dorsale de notre démocratie ». Elle a juré:« Bien que je sois la première femme à occuper ce poste, je ne serai pas la dernière, car chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c’est un pays de possibilités. »Joe Biden et sa femme Jill, et La candidate démocrate à la vice-présidence américaine 2020 Kamala Harris et son mari Doug, r (Photo: REUTERS / Jim Bourg) Mme Harris a déclaré qu’elle s’inspirerait de M. Biden, qui était vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017, promettant d’être « loyal, honnête et préparé ». Re est le discours de victoire de Kamala Harris dans son intégralitéBonsoir. Le Congrès John Lewis, avant son décès, a écrit: «La démocratie n’est pas un État. C’est un acte. »Et ce qu’il voulait dire, c’est que la démocratie américaine n’est pas garantie. Elle n’est aussi forte que notre volonté de lutter pour elle, de la garder et de ne jamais la prendre pour acquise. Et protéger notre démocratie demande du combat. sacrifice. Il y a de la joie et des progrès, parce que nous, le peuple, avons le pouvoir de construire un avenir meilleur, et lorsque notre démocratie même était sur le bulletin de vote de cette élection, avec l’âme même de l’Amérique en jeu et le monde qui regardait, Vous avez inauguré une nouvelle journée pour l’Amérique.À notre personnel de campagne et à nos bénévoles, à cette équipe extraordinaire – merci d’avoir amené plus de personnes que jamais auparavant dans le processus démocratique et d’avoir rendu cette victoire possible. qui ont travaillé sans relâche pour s’assurer que chaque vote est compté – notre nation vous doit une dette de gratitude car vous avez protégé l’intégrité de notre démocratie.Et au peuple américain qui compose notre beau pays – merci d’être venu en nombre record pour faire entendre votre voix. Je sais que les temps ont été difficiles, surtout ces derniers mois: le chagrin, le chagrin et la douleur. Les inquiétudes et les luttes.Kamala Harris et Joe Biden ont été déclarés vainqueurs de l’élection présidentielle (Photo: Jim WATSON / AFP) Mais nous avons également été témoins de votre courage, de votre résilience et de la générosité de votre esprit. vous avez marché et organisé pour l’égalité et la justice, pour nos vies et pour notre planète. Et puis, vous avez voté. Vous avez livré un message clair: vous avez choisi l’espoir, l’unité, la décence, la science et, oui, la vérité, vous avez choisi Joe Biden comme prochain président des États-Unis d’Amérique. Joe est un guérisseur. Un unificateur. Une main éprouvée et ferme.Une personne dont la propre expérience de la perte lui donne un sens du but qui nous aidera, en tant que nation, à retrouver notre propre sens du but.Et un homme au grand cœur qui aime avec abandon.C’est son amour. pour Jill, qui sera une incroyable première dame, c’est son amour pour Hunter, Ashley, ses petits-enfants et toute la famille Biden.Et même si j’ai connu Joe pour la première fois en tant que vice-président, j’ai vraiment appris à le connaître comme le père qui aimait Beau, mon cher ami, dont nous nous souvenons ici aujourd’hui.À mon mari Doug, à nos enfants Cole et Ella, à ma sœur Maya et à toute notre famille – je vous aime tous plus que je ne peux l’exprimer.Nous sommes très reconnaissants à Joe et Jill pour avoir accueilli notre famille dans la leur au cours de cet incroyable voyage et à la femme la plus responsable de ma présence ici aujourd’hui – ma mère, Shyamala Gopalan Harris, qui est toujours dans nos cœurs. La vice-présidente élue Kamala Harris prononce une allocution à Wilmington, Delaware (Photo: Andrew Harnik / POOL / AFP) Lorsqu’elle est arrivée d’Inde à l’âge de 19 ans, elle n’avait peut-être pas tout à fait imaginé ce moment. une Amérique où un moment comme celui-ci est possible, alors je pense à elle et aux générations de femmes – les femmes noires. Les femmes asiatiques, blanches, latines et amérindiennes tout au long de l’histoire de notre pays qui ont ouvert la voie à ce moment ce soir, des femmes qui se sont tant battues et se sont sacrifiées pour l’égalité, la liberté et la justice pour tous, y compris les femmes noires, qui le sont trop souvent. négligées, mais prouvent si souvent qu’elles sont l’épine dorsale de notre démocratie.Toutes les femmes qui ont œuvré pour garantir et protéger le droit de vote pendant plus d’un siècle: il y a 100 ans avec le 19e amendement, il y a 55 ans avec la loi sur le droit de vote, et maintenant, en 2020, avec une nouvelle génération de femmes de notre pays qui ont voté et qui ont poursuivi le combat pour leur droit fondamental de voter et d’être entendues. Ce soir, je réfléchis à leur lutte, leur détermination et la force de leur vision – pour voir ce qui peut être soulagé par ce qui a été – je me tiens sur leurs épaules, et quel témoignage du caractère de Joe a-t-il eu l’audace de briser l’une des barrières les plus importantes qui existent dans notre pays et de choisir une femme comme sa vice- Mais si je suis peut-être la première femme à occuper ce bureau, je ne serai pas la dernière.Les gens se rassemblent le long de la 16e rue devant la Maison-Blanche pour célébrer la course à la présidentielle en faveur du président élu Joe Biden (Photo : AP Photo / Pablo Martinez Monsivais) Parce que chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c’est un pays de possibilités.Et aux enfants de notre pays, quel que soit votre sexe, notre pays vous a envoyé un message clair: rêvez avec ambition, dirigez avec conviction, et voyez-vous d’une manière que les autres pourraient ne pas vous voir, simplement parce qu’ils ne l’ont jamais vu auparavant.Et nous vous applaudirons à chaque étape du chemin.Au peuple américain: Peu importe pour qui vous avez voté, je s’efforcera d’être le vice-président que Joe était auprès du président Obama – loyal, honnête et préparé, se réveillant chaque jour en pensant à vous et à vos familles. Parce que c’est maintenant que le vrai travail commence. Le travail acharné. Le travail nécessaire. Le bon travail.L’action essentielle pour sauver des vies et vaincre cette pandémie.Pour reconstruire notre économie afin qu’elle fonctionne pour les travailleurs.Pour éradiquer le racisme systémique dans notre système judiciaire et notre société.Pour combattre la crise climatique.Unir notre pays et guérir l’âme de notre nation, le chemin ne sera pas facile, mais l’Amérique est prête. Tout comme Joe et moi, nous avons élu un président qui représente ce qu’il y a de mieux en nous, un leader que le monde respectera et que nos enfants pourront admirer, un commandant en chef qui respectera nos troupes et assurera la sécurité de notre pays. président pour tous les Américains.

Chicco Barrière de Lit Natural 135 cm Chicco Barrière de Lit Natural 135 cmLa barrière de lit permet de protéger l’enfant de chutes éventuelles durant son sommeil. Indispensable lors du passage du lit à barreaux au lit d’enfant. Elle se fixe sous le matelas grâce aux 3 sangles d'attac

Nat & Form Original Gomme de Guar 200 gélules Description : Nat & Form vous propose un complément alimentaire réalisé à base de poudre de gomme de guar. Issue de la graines de Guar, cette poudre légumineuse va alors gonfler lors qu'elle entre en contacte avec l'eau . Conseils d'utilisation : Par voie orale, prendre entre 3 et 6 gélules par jour. Ne pas

Lubéron Apiculture DVD Beemovie Barry Bee Benson n'est pas une abeille ordinaire : tout juste diplomé, il se désole de n'avoir qu'une seule perspective d'avenir, Honex, la fabrique de miel... Lors de sa première sortie de la ruche, il brise une des lois les plus importantes des abeilles : parler à un être humain ! Il se rend alors compte

Zamst Chevillère A2DX Droite Taille L 44-47 Description : La chevillère A2-DX de Zamst est une protection pour la cheville utilisée en prévention ou en maintien lors d'une activité physique à la suite d'une entorse, qu'elle soit modérée ou grave. Elle permet donc d'éviter d'avoir une entorse en prévention, ou alors d'accompagner la reprise après une

Amikado Protège carnet de santé L'Oiseau Bateau personnalisé prénom Ravissant protège carnet de santé aux motifs originaux et colorés. Cette couverture pour carnet de santé est très mignonne et douce. Elle fera tout à fait office de doudou pour votre bébé alors qu'il patientera lors de ses rendez-vous chez le médecin. L'intérieur dispose de revers pour fixer le carent de