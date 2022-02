Discord est en panne ? Que faire ? Comment réparer le bug ?

Discord est la base de nombreuses communautés en ligne et un excellent moyen de se connecter avec les gens pour jouer à des jeux en ligne. Comme tout service en ligne, Discord peut subir des pannes. Voici donc comment résoudre ce problème lorsqu’il survient.

Vérifier la page d’état de Discord

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à Discord, vérifiez d’abord si le service connaît une panne. Vous pouvez le faire en utilisant la page d’état Discord, qui devrait signaler tout problème. Si vous rencontrez des problèmes particuliers avec un aspect de Discord, comme les notifications ou les appels, vous pouvez voir si ces services individuels fonctionnent comme prévu.

Si vous constatez que Discord rencontre des problèmes et que le message « Tous les systèmes opérationnels » ne s’affiche pas, il est temps de rester assis et d’attendre. Vous ne pouvez pas faire grand-chose tant que Discord n’a pas résolu le problème. Vous pouvez toujours rechercher sur Twitter ou Reddit pour voir si d’autres utilisateurs ont le même problème.

Si vous ne voyez aucun problème signalé, le problème peut être de votre côté.

Vérifiez votre connexion internet

Considérez un instant que le problème pourrait être lié à votre connexion internet. Vous pouvez vérifier cela en accédant à Discord à l’aide d’une application mobile sur cellulaire au lieu d’utiliser Internet sans fil ou filaire à domicile.

En fonction des résultats de votre test, vous souhaiterez peut-être redémarrer votre routeur ou votre modem pour voir si cela résout le problème. Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à d’autres sites Web, vérifiez l’état de votre fournisseur de services Internet pour voir s’il y a des problèmes signalés. Vous devrez peut-être les contacter directement et signaler un défaut.

Redémarrer, mettre à jour ou réinstaller

Tout d’abord, le redémarrage de l’application Discord peut résoudre le problème, alors essayez-le. Vous pouvez également essayer de redémarrer votre ordinateur ou votre appareil mobile pour voir si le logiciel de votre appareil est à blâmer.

La deuxième chose à faire est de vérifier les mises à jour de Discord. La mise à jour de Discord sur Windows ou Mac implique de fermer l’application et de la rouvrir, après quoi elle vérifiera automatiquement les mises à jour. Sur d’autres plates-formes comme iOS ou Android, vous devrez vérifier dans l’App Store ou Google Play les mises à jour disponibles.

Si Discord est à jour, envisagez de désinstaller l’application et de la réinstaller à nouveau. Vous pouvez télécharger le client pour Windows, Mac et Linux à partir du site Web Discord ou utiliser des vitrines mobiles comme l’App Store et Google Play pour télécharger l’application mobile.

Autres réglages de réseau que vous pouvez essayer

Il y a d’autres choses que vous voudrez peut-être essayer si vous rencontrez toujours des problèmes. Vous pouvez mettre à jour votre serveur DNS sur n’importe quel appareil avec lequel vous rencontrez des problèmes pour voir si cela aide (et vous pouvez obtenir des performances de navigation plus rapides en prime).

Discord peut ne pas fonctionner avec un serveur proxy, alors désactivez tout serveur proxy que vous utilisez sur Windows, iPhone et iPad ou Android. Si vous utilisez un VPN, pensez à le désactiver et à tester Discord pour voir si cela vous aide.

Utilisez plutôt la version Web

Si vous n’avez aucune joie à faire fonctionner Discord via l’application officielle, le service propose également une version Web que vous pouvez essayer. Rendez-vous sur le site Web de Discord et sélectionnez « Ouvrir Discord dans votre navigateur », puis connectez-vous comme vous le feriez normalement.

Envisagez une alternative jusqu’à ce que le problème soit résolu

La vérité est qu’il n’y a pas trop d’alternatives à Discord qui font le même travail de fournir un lieu de rencontre, des appels vidéo et audio de groupe et une communication dans le jeu.

Les alternatives les plus proches sont probablement TeamSpeak ou Ventrilo pour la communication dans le jeu, Slack ou Microsoft Teams pour les sorties et la productivité, et Telegram ou Google Hangouts pour les appels de groupe. Si le service est vraiment en panne, il vaut peut-être mieux attendre et lire sur le précurseur de Discord, IRC.