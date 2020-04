Disco Elysium est maintenant officiellement disponible pour les utilisateurs de Mac

ZA / UM a annoncé aujourd’hui avoir enfin apporté son jeu primé Disco Elysium sur Mac pour les utilisateurs à jouer. Depuis la sortie du jeu à l’automne 2019, il a reçu des éloges partout et a remporté des prix à gauche et à droite. Tant pour sa conception de gameplay unique que pour son histoire captivante. Les propriétaires de Mac peuvent désormais mettre la main dessus car il est disponible à l’achat sur Steam, l’App Store et GOG.com. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu ci-dessous pendant que vous incarnez un détective qui résout les crimes de manière moins que stellaire.

Vous êtes un détective avec un système de compétences unique à votre disposition et tout un pâté de maisons pour vous frayer un chemin. Interrogez des personnages inoubliables, faîtes des meurtres ou recevez des pots-de-vin. Devenez un héros ou un désastre absolu d’un être humain. Intimider, parler doucement, recourir à la violence, écrire de la poésie, chanter du karaoké, danser comme une bête ou résoudre le sens de la vie. Disco Elysium est la représentation la plus fidèle du jeu de rôle sur ordinateur jamais tentée dans les jeux vidéo. Mélangez et associez à partir de 24 compétences extrêmement différentes. Développez un style personnel avec 80 vêtements. Manipulez 14 outils, des armes à feu aux lampes de poche en passant par une boombox, ou versez-vous un cocktail de 6 substances psychoactives différentes. Développez votre personnage encore plus avec 60 pensées folles à penser – avec le cabinet de réflexion du détective. Le monde est vivant avec de vraies personnes, pas des figurants. Jouez-les les uns contre les autres, essayez de les aider ou tombez désespérément amoureux. Le système de dialogue révolutionnaire de Disco Elysium, avec des personnages partiellement exprimés, vous permet de faire presque n’importe quoi. Explorez, manipulez, collectez la tare ou devenez millionnaire dans un monde ouvert sans précédent. La ville de Revachol est à vous, une petite pièce à la fois. Des rues aux plages – et au-delà. Mort, sexe, impôts et discothèque – rien n’est en jeu. Revachol est un vrai lieu avec de vrais défis. Résolvez une enquête massive sur un meurtre ou détendez-vous et détendez-vous avec des valises latérales tentaculaires. Le détective décide, les citoyens respectent.

