DIRT 5 sur PS5 aura une option pour 120 images par seconde

Comme d’habitude, les jeux de course joueront un grand rôle dans la présentation du matériel de la prochaine génération. Avec des titres comme Gran Turismo Sport ou DriveClub, le genre abrite souvent certains des meilleurs jeux du monde, et cela continuera alors que nous nous dirigeons vers la PlayStation 5. Exemple: DIRT 5 de Codemasters.

Il a été déclaré il y a quelque temps que la version Xbox Series X du coureur hors route serait capable de fonctionner à 120 images par seconde ultra-fluides. C’est un chiffre impressionnant, étant donné que la majorité des jeux sur console n’offrent toujours pas 60 fps. Il a maintenant été confirmé que la version PS5 sera également capable de fonctionner à cette fréquence d’images améliorée.

S’exprimant dans le cadre d’une grande fonctionnalité PS5 dans le magazine officiel PlayStation, le directeur du développement de DIRT 5, Rob Karp, révèle la statistique: « La puissance de la PS5 signifie également que nous aurons une option pour 120 images par seconde, ce qui est très excitant pour les coureurs qui savent que chaque image compte « , dit-il.

Le fait que ce soit une option suggère peut-être que nous pourrons choisir entre la résolution ou les performances. Cela devient de plus en plus courant de nos jours; préférez-vous plus de détails à l’écran ou une expérience plus fluide? Pour la version PS5 de DIRT 5, nous avons pu voir le jeu offrant un mode 120 ips avec une résolution réduite ou un mode 60 ips en 4K complet.

Nous devrons attendre et voir à quoi ressemble le jeu final, bien sûr, mais aimez-vous le son? Êtes-vous contrarié par des fréquences d’images améliorées sur PS5? Descendez dans la section des commentaires ci-dessous.