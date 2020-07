DiRT 5 – informations et bande-annonce pour les fonctionnalités

Codemasters présente aujourd’hui de nombreuses nouvelles fonctionnalités et détails DIRT 5, ainsi que la livraison d’une nouvelle bande-annonce qui promet de fortes impressions. Déjà l’annonce de DIRT 5 frappé comme une bombe parmi les fans de course et la vidéo publiée aujourd’hui ne sert pas seulement les fans du genre, mais aussi les fans de modes de jeu spectaculaires qui ont été longtemps souhaités par la communauté DIRT.

La bande-annonce vous emmène dans une variété d’endroits différents à travers le monde. Les courses commencent avec «Christ Rédempteur» au .. Les véhicules parcourent la boue et la végétation luxuriante avant de se frayer un chemin dans la chaleur torride du désert de l’Arizona. Au cœur d’un canyon, un ovale forme l’étendue de sable parfaite pour les courses de voitures de sprint à impulsions. L’action se poursuit ensuite avec un «videur de roches» à travers une série de canaux accidentés de l’oued au Maroc – un événement «Path Finder» éprouvant pour les nerfs dans un paysage rocheux rude et hostile.

« La bande-annonce donne aux joueurs un aperçu du monde de DIRT 5 et de la gamme de contenus et de fonctions qui les attendent« , Déclare Robert Karp, DIRT 5 Directeur du développement chez Codemasters. « Mais nous avons encore quelques choses sous clé, y compris une fonctionnalité qui n’a jamais été vue auparavant dans un jeu DIRT. Si les fans veulent le terrain le plus accidenté, les conditions météorologiques les plus extrêmes et de vrais sensations fortes derrière chaque courbe, DIRT 5 offre exactement cela et plus encore. «

DIRT 5 offre plus de variété en termes de véhicules que n’importe quel jeu DIRT: des «Sprint Cars» de 900 ch aux «Rock Bouncers» et des «Pre-Runners» martiaux aux véhicules de rallye traditionnels et modernes. Offres globales DIRT 5 13 classes de véhicules différentes, offrant à chaque joueur l’option d’une voiture adaptée à son style de conduite. La maîtrise sans faille des véhicules à l’avant, à l’arrière, mais aussi à quatre roues motrices est inestimable, à la fois en mode carrière passionnant et dans les courses difficiles à écran partagé avec des amis.

DIRT 5 a plus de modes de jeu que n’importe quelle partie précédente de la franchise DIRT et propose des défis uniques à chaque tour:

Landrush – Sur piste en terrain accidenté avec des sauts déchirants et des sections techniquement exigeantes. Les conditions météorologiques et de piste changent constamment pendant les événements pour rendre ce mode de course de groupe difficile

– Sur piste en terrain accidenté avec des sauts déchirants et des sections techniquement exigeantes. Les conditions météorologiques et de piste changent constamment pendant les événements pour rendre ce mode de course de groupe difficile Raid de rallye – Des courses point à point sur des itinéraires avec différentes sections, où les pilotes doivent non seulement contrôler de vraies machines de course conçues pour de vraies courses hors route, mais aussi respirer de l’air frais.

– Des courses point à point sur des itinéraires avec différentes sections, où les pilotes doivent non seulement contrôler de vraies machines de course conçues pour de vraies courses hors route, mais aussi respirer de l’air frais. Brise glace – Comme son nom l’indique, les pilotes s’affrontent sur des parcours presque entièrement en glace. La maîtrise du pied sur le gaz et la dérive précise sont essentielles pour maîtriser ce mode.

– Comme son nom l’indique, les pilotes s’affrontent sur des parcours presque entièrement en glace. La maîtrise du pied sur le gaz et la dérive précise sont essentielles pour maîtriser ce mode. Débandade – Des paysages naturels durs et implacables, conçus pour les machines de course durs. La conception des itinéraires est caractérisée par l’environnement sableux et limoneux.

– Des paysages naturels durs et implacables, conçus pour les machines de course durs. La conception des itinéraires est caractérisée par l’environnement sableux et limoneux. Recherche de chemin – Un autre nouveau mode de jeu. Contrôler la vitesse et une bonne dose de stratégie sont les clés du succès. Un terrain tout-terrain extrême avec d’énormes sauts et des chemins caillouteux.

– Un autre nouveau mode de jeu. Contrôler la vitesse et une bonne dose de stratégie sont les clés du succès. Un terrain tout-terrain extrême avec d’énormes sauts et des chemins caillouteux. sprint – Course extrême du genre le plus fou. 900 chevaux, spoiler et quatre roues de différentes tailles – sur la route sur un circuit ovale presque sans fin. Parfait pour les fans de drift!

– Course extrême du genre le plus fou. 900 chevaux, spoiler et quatre roues de différentes tailles – sur la route sur un circuit ovale presque sans fin. Parfait pour les fans de drift! Ultra Cross – Différents environnements et itinéraires imprévisibles. Rallycross classique des plus extrêmes pour le défi ultime.

Le monde fou de Gymkhana fête son retour pour la première fois depuis DiRT Showdown. Les joueurs sautent, dérivent et tirent des beignets à travers des arènes de cascades spécialement construites qui sont remplies de barils, de piles de pneus et de cônes. Afin de trouver des multiplicateurs précieux et d’atteindre un score ciblé dans le délai spécifié, les astuces doivent être alignées avec succès. Gymkhana est une question de style et de réelle compétence.

Saleté sortira le 9 octobre pour PlayStation 4, Xbox One et PC, et plus tard pour PS5 et Xbox Series X.