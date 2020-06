DiRT 5: Crossplay uniquement au sein de l’écosystème

Les acheteurs de « DiRT 5 » ne peuvent pas profiter du jeu croisé entre PC, Xbox One, PlayStation 4 et les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X au lancement. Les sessions de gameplay partagées ne sont proposées qu’au sein de l’écosystème.

Dans « DiRT 5 », vous pouvez non seulement survoler les pistes avec des joueurs sur la même console, mais également des sessions de gameplay peuvent être démarrées sur toute la ligne. Cependant, vous ne devez pas vous attendre à un véritable jeu croisé. Comme le directeur du développement, Robert Karp, l’a déclaré dans une récente interview, les joueurs restent dans le même écosystème et ne jouent que sur plusieurs générations – du moins pour le lancement.

« Nous avons un jeu de génération croisée dans DiRT 5 afin que [Spieler auf der ] La Xbox Series X peut jouer contre Xbox One. Il en va de même pour PlayStation, c’est-à-dire PlayStation 4 contre PS5. Sur PlayStation vs Xbox, ce n’est pas tant de ne pas l’autoriser – c’est le travail supplémentaire qu’il faut pour le faire fonctionner et le faire fonctionner. C’est quelque chose que nous aimerions faire, mais il ne sera pas lancé », a déclaré le communiqué.

Karp a également annoncé que les joueurs Steam restaient dans leur écosystème: « Il était logique pour nous que les comptes Xbox Live jouent ensemble, les comptes PSN jouent ensemble et les comptes Steam jouent ensemble », a poursuivi le directeur du développement.



Dans « DiRT 5 », vous parcourez des itinéraires détaillés.

Stadia est également traité comme un écosystème indépendant, ce qui a soulevé la question de savoir comment Codemasters aimerait gérer la base de joueurs limitée.

Karp a essayé d’atténuer les inquiétudes: « Nous avons conçu notre mode multijoueur de sorte que, même avec un faible niveau de parallélisme, l’expérience de jeu ne soit pas massivement affectée. » Selon sa nouvelle déclaration, les joueurs « constateront que les temps d’attente pour les événements multijoueurs seront très courts. Ce ne devrait pas être un problème ».

La date du jeu de course a déjà été révélée la semaine dernière: selon cela, « DiRT 5 » conquérirait le métier le 9 octobre 2020 pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Les détails sur la sortie des deux consoles nouvelle génération PS5 et Xbox Series X suivront plus tard.

