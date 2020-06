DiRT 5: Adaptive Trigger et 120FPS – Les fonctionnalités de la PS5 et Xbox Series X doivent être utilisées intelligemment

Le jeu de course « DiRT 5 » a été l’un des premiers titres à être confirmé pour les deux consoles de nouvelle génération sous la forme de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

Dans une récente interview, les développeurs responsables de Codemasters ont évoqué les possibilités techniques et les fonctionnalités proposées sur les deux consoles de la nouvelle génération. Comme l’a promis le directeur du développement, Robert Karp, ceux-ci devraient être utilisés intelligemment pour offrir un jeu de course de nouvelle génération avec «DiRT 5».

Les déclencheurs adaptatifs intensifient l’expérience de jeu

Sur la PS5, par exemple, les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense sont utilisés, ce qui, selon Karp, garantira une expérience utilisateur encore plus réaliste et intensive. Cela permet aux développeurs de Codemasters avec les déclencheurs adaptatifs de passer sur diverses surfaces telles que des tireurs ou de la boue aux joueurs en conséquence. Cependant, les performances matérielles de la Xbox Series X sont utilisées pour prendre en charge un affichage jusqu’à 120 images par seconde.

«Donc, lorsque nous obtenons des connaissances, du matériel et des détails sur la prochaine génération, il y a toujours beaucoup d’excitation dans le studio. En conséquence, beaucoup de jus créatifs coulent et il y a beaucoup de discussions sur la meilleure façon d’utiliser les différentes fonctions », a déclaré Karp à Wccftech.

Et plus loin: «Nous avons développé un jeu de haute qualité sur la génération actuelle de consoles. Ensuite, nous regardons où nous pouvons profiter de la nouvelle génération de consoles. La performance active l’option 120FPS [auf der Xbox Series X]. Nous voulons également utiliser la charge rapide. «

En plus de la nouvelle génération de consoles, la PS4, la Xbox One et le PC sont également fournis avec « DiRT 5 ».

Source: Wccftech

