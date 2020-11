Dirigé par son service 5G national, T-Mobile compte désormais plus de 100 millions d’abonnés

Le deuxième plus grand transporteur du pays, T-Mobile, sorti son rapport sur les résultats du troisième trimestre aujourd’hui après la clôture des opérations régulières de la Bourse de New York. Comme d’habitude, nos yeux ont d’abord recherché les ajouts de téléphones postpayés, ce qui est la «norme d’or» pour les opérateurs. De juillet à septembre, T-Mobile a signalé les 689 000 meilleurs ajouts nets de téléphones postpayés de l’industrie. C’est le 27e trimestre consécutif que la société mène ses rivaux nationaux dans cette mesure. Le taux de désabonnement des téléphones postpayés était de 0,90% Dans le même temps, il avait 56000 ajouts nets prépayés avec un taux de désabonnement prépayé de 2,56%

T-Mobile est à nouveau en tête de l’industrie américaine pour les ajouts au réseau de téléphones postpayés



Pour le 11e trimestre consécutif, T-Mobile a dominé le secteur des ajouts nets de clients postpayés, atteignant un record de 1 979 000 clients. T-Mobile a maintenant un nombre total de clients de 100,4 millions, le nombre le plus élevé jamais rapporté par la société. Une catégorie qui n’attire pas beaucoup d’attention est celle des autres ajouts de clients nets postpayés, notamment T-Mobile for Business. Pour le troisième trimestre, ce chiffre était de 1 290 000 non seulement en tête de l’industrie, mais aussi le double du chiffre rapporté par Verizon et AT&T combinés.

T-Mobile continue d’ajouter rapidement de nouveaux abonnés

Le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a déclaré: « Au dernier trimestre, T-Mobile a dépassé AT&T deviendra le n ° 2 des réseaux sans fil aux États-Unis et nous avons annoncé aujourd’hui nos ajouts nets les plus élevés jamais enregistrés. Aujourd’hui, avec plus de 100 millions de clients sans fil et le plus grand réseau 5G d’Amérique, il ne fait aucun doute que nous sommes le leader de la croissance du sans fil. Les clients choisissent T-Mobile en nombre record, car nous sommes les seuls à pouvoir offrir cette combinaison de valeur et d’expérience avec un véritable réseau 5G disponible pour les clients dans chaque état! Nous devançons constamment et de manière rentable la concurrence – et nous ne faisons que commencer! «

Pour le trimestre, T-Mobile a généré un chiffre d’affaires de 19,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 74%. Bien sûr, l’acquisition de Sprint était sûrement l’une des raisons de la forte augmentation du brut. Le bénéfice net s’est élevé à 1,3 milliard de dollars ou 1 dollar de bénéfice par action sur une base diluée. Cela se compare au bénéfice dilué par action de 1,01 $ pour le même trimestre l’an dernier. La croissance du résultat net de la période a été compensée par les actions supplémentaires de T-Mobile émises par la firme en raison de l’acquisition de Sprint, ce qui explique la stabilité du bénéfice par action de la période.

La fusion, qui a été réalisée pour que T-Mobile puisse obtenir l’énorme trésor de Sprint de spectre médian de 2,5 GHz, permet à T-Mobile de fournir des vitesses de téléchargement 5G plus rapides. 15% du trafic postpayé de Sprint a déjà été transféré vers le réseau de T-Mobile. Ainsi, le réseau 5G T-Mobile transporte désormais 270 millions de personnes dans 8 300 villes et villages sur 1,4 million de kilomètres carrés. C’est plus de miles carrés de couverture 5G que Verizon et AT&T combinés. C’est 3,5 fois plus que Verizon et 2 fois plus que AT&T.

Pour le second semestre 2020, T-Mobile s’attend à des gains totaux de 1,3 million et 1,4 million de clients nets de téléphones postpayés, dont 600000 à 700000 au cours du seul quatrième trimestre. Le 6 août, lorsque la société a annoncé ses chiffres du deuxième trimestre, T-Mobile a annoncé qu’elle avait dépassé AT&T pour devenir le deuxième fournisseur de services sans fil aux États-Unis. C’était juste un autre signe du revirement incroyable de T-Mobile qui l’a fait passer de la dernière place parmi les quatre majors à la deuxième place parmi les trois premières actuelles. L’opérateur a connu la croissance la plus rapide des principaux fournisseurs de services sans fil et de nombreux analystes estiment qu’avec son approche du gâteau de couches de la 5G, T-Mobile finira par offrir les vitesses de données 5G les plus rapides parmi les entreprises sans fil américaines.

À Wall Street, les actions T-Mobile ont décollé comme une fusée après la publication des chiffres du troisième trimestre. Pendant les heures normales de négociation, les actions de T-Mobile ont augmenté de 1,24 $ ou 1,07% pour s’établir à 117,26 $. Après les heures d’ouverture, les actions ont bondi de 7,73 $ ou 6,59% à 124,99 $. Le plus haut actuel de 52 semaines (basé sur des sessions de trading régulières) est de 123,42 $.