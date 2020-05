Directeur S.J. Clarkson signe un projet secret sur Sony Marvel

L’univers Marvel Spider-Man a gagné une autre voix. Nous étions censés obtenir deux films Sony Marvel cette année avec Morbius et Venom: qu’il y ait du carnage mais en raison de COVID-19, ces deux films ont connu des retards en 2021. Cela ne signifie pas que l’univers ne continue pas à avancer. Il y aurait beaucoup de films en développement, mais le nouveau dont Variety rend compte n’est pas quelque chose que nous avons vu auparavant. Selon leur directeur des sources S.J. Clarkson a signé pour diriger un projet pour l’univers Sony Marvel et des rumeurs disent que le film parlera de Madame Web.

Cependant, il n’est pas confirmé que Madame Web soit le personnage que Clarkson adaptera car, pour le moment, il n’y a pas d’écrivains attachés au projet. Les sources disent qu’elles pourraient chercher un grand nom pour rejoindre le projet, puis écrire autour d’elles au lieu de l’inverse, ce qui ne serait pas si grand. Madame Web est généralement un personnage plus âgé, donc cela pourrait être l’occasion pour un film de bande dessinée d’avoir un personnage principal qui est une femme dans la quarantaine ou même plus. Ce serait un énorme changement et le genre de bouleversement dont l’industrie a besoin. Cependant, le personnage est récemment décédé et a transmis ses pouvoirs à Julia Carpenter alias Spider-Woman. Il y a une chance que ce soit la version sur laquelle ils pourraient se concentrer, mais il y a beaucoup de personnages sur lesquels Sony pourrait embaucher une grande star féminine et écrire un film avec elle en tête pour le rôle.

Clarkson a fait des vagues en 2018 quand il a été annoncé qu’elle serait la première femme à réaliser un film Star Trek et moins d’un an plus tard, elle a rejoint le Le Trône de Fer série prequel en tant que réalisateur. Cependant, les choses sur le front de Star Trek se sont effondrées alors que le film a continué à être retardé et à la fin de l’année dernière, Paramount a embauché Noah Hawley pour remplacer Clarkson sur le projet Star Trek.

Il n’y a actuellement aucun détail supplémentaire pour le projet Clarkson Sony Marvel et Sony n’a aucun commentaire.

