Diplomatie : la Chine riposte sur Twitter

Twitter est un réseau ouvert qui est très prisé pour exposer ou défendre un point de vue. Les chanceliers et diplomates chinois à l’étranger ne sont pas en reste. Ils veulent défendre Pékin et n’hésitent pas à répondre à l’occident.

Tweeter, comme d’autres réseaux occidentaux, est interdit en Chine. Mais que se passe-t-il lorsque les Chinois l’utilisent à bon escient ? Elle peut tout simplement devenir une arme de propagande pour défendre Pékin. Les diplomates et chanceliers chinois à l’étranger n’hésitent pas l’utiliser pour défendre les actions de Pékin et riposter contre les attaques de l’Occident. Comme la propagation du virus est toujours en expansion, les pays occidentaux ont pointé la politique chinoise du doigt. Cela a poussé les diplomates chinois à être encore plus combatif, n’hésitant pas à alimenter des complots et à rétorquer verbalement aux démocrates occidentaux.

La presse les a alors surnommés les « loups combattants », une référence à un film d’action chinois où les personnages principaux jouent les héros pour combattre les étrangers, notamment des occidents véreux. Le ministère des Affaires étrangères, Wang Yi a expliqué que : « Face aux calomnies délibérées, nous répliquerons avec force, protégerons notre honneur national et notre dignité en tant que peuple ».

Face aux doutes de Trump et E.Macron, entre autres, #Zhaolijian "loup guerrier" de la diplo chinoise ridiculise toujours plus la parole et crédibilité de son pays «Il n’y a jamais eu aucune dissimulation et nous n'autoriserons jamais aucune dissimulation». #WuhanVirus #WuhanLab pic.twitter.com/DXzvzil6Eg — Dorian Malovic (@dorianmalovic) April 17, 2020

Assignation au Quai d’Orsay

Le premier visage de cette rébellion est Zhao Lijian. Il a été élu porte-parole du ministère des Affaires étrangères au mois de février dernier. Il a suggéré que les sportifs américains avaient semé le virus du Covid-19 en Chine, lors des jeux Olympiques militaires de Wuhan en octobre 2019. Sur tweeter, il dénonce fortement les États unis en postant des conférences et des articles à l’encontre du président américain.

Suite à ces accusations, vues par plus de 600 000 abonnées, l’ambassadeur de Chine à Paris, Lu Shaye, a publié des informations sur la gestion de crise dans les maisons de retraite sur le site de l’ambassade de Chine. Il a été convoqué par le ministre français des Affaires étrangères, Jeans-Yves Le Drian.