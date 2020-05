Dilemme de sélection d’origine face à la LNR, Brad Fittler, NSW Blues

L’entraîneur des NSW Blues, Brad Fittler, a expliqué comment il envisageait de gérer le dilemme de sélection qui devrait mettre au défi tous les joueurs se dirigeant vers la série Origin plus tard cette année.

L’épidémie de coronavirus obligeant la ligue à reprogrammer la grande finale de la LNR pour le 25 octobre, la série State of Origin devrait maintenant se jouer tout au long du mois de novembre.

Une série Origin débutant en novembre pourrait signifier que les joueurs qui ne figurent pas dans la série finale de cette année auront une chance difficile à la table de sélection car ils aborderont la plus grande rivalité du jeu sans avoir joué dans aucun match pendant un certain nombre de semaines.

Parlant sur Freddy et le huitième de Wide World of Sports, Fittler a admis que les joueurs qui ratent la finale de foot seront confrontés à une bataille de force mentale pour être considérés comme Origin foot.

Brad Fittler NSW Blues (Getty)

« La grande chose qui se passe, c’est de regarder ces joueurs entrer dans cette période autour des demi-finales », a déclaré Fittler.

« Et ceux qui n’y arrivent pas (séries de finales de la LNR), travaillant avec ce genre de joueurs et voyant à quel point ils sont motivés. Les conversations à cette époque vont être importantes

« Le programme d’entraînement que vous mettez en jeu va être crucial. »

Cependant, Fittler a admis que la « fraîcheur » d’avoir un mois de congé en ne participant pas aux finales footy pourrait également s’avérer un avantage.

« Vous les amèneriez et vous vous entraîneriez. Vous n’auriez pas besoin de faire un plan complet aussi longtemps, juste pour les garder en forme », a-t-il ajouté.

« La fraîcheur sera une bonne chose en fait. L’avantage d’être frais fonctionnera.

« Ceux qui sont battus pendant les demi-finales, quand les amener? »

Fittler dans sa carrière professionnelle en tant que joueur, a participé à 31 matchs pour NSW et 38 pour l’Australie.

La légende des Roosters de Sydney a déclaré que ce devrait être une motivation pour les joueurs de figurer dans la série finale de cette année s’ils espèrent être considérés pour la sélection Origin.

« Absolument, pour former les équipes de représentants, oui », a déclaré Fittler lorsqu’on lui a demandé si jouer à la finale footy aidait les chances d’un joueur à la table de sélection Origin.

« J’ai eu ma chance de participer à une tournée des kangourous parce que j’ai joué dans une grande finale. Wally Lewis s’est cassé le bras. Si je ne jouais pas dans une grande finale, je ne jouais pas pour l’Australie.

« L’une des grandes choses au cours des deux dernières années est que de nombreuses équipes de Sydney ont gagné.

« Penrith se débrouille très bien, Parramatta, et les Roosters se débrouillent très bien.

« Cela aide vraiment State of Origin, où les clubs dont vos joueurs sortent, sortent des clubs gagnants. »

L’immortel de la ligue de rugby Andrew Johns a également pesé sur la décision difficile.

Légende de la LNR Andrew Johns (Getty)

Johns a déclaré qu’entrer dans une série Origin sans jouer aucun match pendant plus d’un mois était un « long moment », et quelque chose qui obligerait les joueurs à être mentalement difficiles et à éviter de boire tout au long de la période.

« C’est un gros problème. Si une équipe ne se qualifie pas pour la finale, vous ne jouerez pas pendant six semaines », a déclaré Johns.

« C’est long. Je pense que tu dois les rafraîchir mentalement.

« Accordez aux joueurs 10 jours de congé ou même deux semaines de congé, tant qu’ils ne boivent pas. »