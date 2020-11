Dignitas signe Apparemment Jack pour finaliser l’alignement de la Rocket League

Screengrabs Road Worth

Dignitas réoutille ses Ligue de fusée liste avec un talent plus jeune et moins connu dans Jack «ApparemmentJack» Benton, un joueur anglais de 17 ans qui a rebondi entre les piles et a passé du temps en tant que compétiteur et entraîneur.

L’organisation vante sa capacité à développer les jeunes Ligue de fusée talent comme argument de vente pour cet accord, dans l’espoir de transformer ApparentlyJack en le prochain joueur vedette alors que l’équipe s’efforce de se remettre en forme.

Apparemment, Jack a passé les derniers mois avec Rix.GG avant d’être transféré sur la liste inactive le mois dernier. Dignitas a négocié un transfert pour acquérir son contrat après qu’un autre des joueurs de l’équipe, Maurice «Yukeo» Weihs, a été transféré à la liste inactive pendant que lui et Dignitas travaillaient pour lui trouver une nouvelle maison pour la prochaine scission du RLCS.

En dehors du capitaine Jos « ViolentPanda » van Meurs, Dignitas va aligner deux joueurs signés au cours des quatre derniers mois. Joris « Joreuz » Robben est un autre jeune joueur, qui a seulement commencé à jouer compétitif Ligue de fusée au cours des deux dernières années, que l’organisation a signé en juillet avec le remplaçant et streamer Connor «Jessie» Lansink.

Dignitas est l’une des meilleures organisations d’Europe depuis que l’organisation a recruté une équipe en 2018, mais cela ne signifie pas que l’équipe n’a pas connu de difficultés.

Depuis Ligue de fusée transition vers les compétitions en ligne en raison de COVID-19, Dignitas n’a terminé que deux fois dans le top quatre d’un événement, avec leur classement moyen se situant autour de 13e au cours de 2020. relancer l’équipe dans la prétention pour une place parmi les quatre premiers de la région.