Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Quelques mises à jour pour les fans sur Blu-Ray, sortie DVD

– – –

Désormais, Digimon’s Adventure’s on 20th Anniversary a été impacté par la pandémie actuelle de COVID-19, et maintenant le Blu-Ray et même la sortie DVD du film avancent enfin au Japon. Tout d’abord, cela a été publié au Japon plus tôt en février, la sortie de la vidéo à domicile du film avait été reportée en raison de l’état d’urgence déclaré du Japon.

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Détails

Il semble maintenant que l’état d’urgence a été levé dans tout le pays. Maintenant, la sortie de la vidéo à domicile pour Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna peut maintenant aller de l’avant avec sa sortie prévue sur les tablettes japonaises plus tard cet automne. Les précommandes sont en direct aux États-Unis ici sur Amazon.

Sortie Blu-Ray et DVD de Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

– – –

Le compte Twitter officiel et le site Web du film ont également annoncé que le prochain film sortira officiellement le Blu-ray et le DVD au Japon le 2 septembre de cette année. Tout cela est également accompagné d’une brève promo qui fait monter cette version majeure, mais maintenant, malheureusement, il n’y a toujours pas de mot sur la sortie aux États-Unis cette fois.

Alors que le film a fait son chemin dans les salles au Japon cette année, la sortie de la région a également été annulée en raison de l’impact de cette pandémie de virus corona. Les fans espéraient qu’ils pourraient désormais voir le film par eux-mêmes quand un Blu-Ray en anglais et la sortie du DVD ont été annoncés, mais cela a finalement été reporté aussi.

Malheureusement, il n’y a pas encore de mise à jour sur le moment où les fans en dehors du Japon seront désormais en mesure d’attraper le film pour eux-mêmes, mais maintenant au moins la version vidéo domestique du film avance quelque part. En plus de cela, la grande série animée de redémarrage de Digimon Adventure reviendra bientôt sur les écrans également. De toute façon, les fans pourront regarder le film même s’il y a une pandémie en cours.

– – –