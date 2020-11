Diffusion du mini-major NA novembre reportée en raison de la situation d’Ubisoft Montréal

in

le Rainbow Six Siege Le flux «Mini-Major» nord-américain de novembre a été reporté aujourd’hui en raison de l’évolution de la situation chez Ubisoft Montréal.

Ubisoft travaille avec les forces de l’ordre locales, selon un message sur le arc-en-ciel six Chaîne Twitch.

Lorsque le flux est tombé en panne, Spacestation Gaming dirigeait DarkZero Esports dans la deuxième carte de la série. DarkZero a remporté la première carte, 8-6.

Le reste des matchs d’aujourd’hui sera joué hors-diffusion et sera téléchargé sur YouTube en tant que VOD, selon arc-en-ciel six commentator Parker “Interro” Mackay.

« À partir de maintenant: le reste des matchs d’aujourd’hui sera joué et diffusé hors du flux », a déclaré Interro. «Les matchs seront téléchargés sur YouTube plus tard. Je ne sais pas quand ils seront téléchargés, il est donc inutile de demander. Merci pour votre patience et votre compréhension. »

Le réseau d’information québécois TVA nouvelles a rapporté plus tôt dans la journée qu’il y avait une possible prise d’otages dans les bureaux d’Ubisoft Montréal. La police de Montréal n’a cependant pas confirmé cela. Ils évacuent maintenant le bâtiment et ont déclaré qu ‘«aucune menace n’a été identifiée pour le moment».

