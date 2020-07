Diffusion à la télévision et diffusion en direct

L’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen et le VfL Wolfsburg seront là si la Ligue Europa se poursuit. Vous pouvez savoir quand il commence et comment regarder tous les jeux à la télévision et diffuser en direct ici.

Sécurisez votre mois d’essai gratuit de DAZN et ne manquez pas une décision en Ligue Europa!

En plus de la Ligue des champions, la Ligue Europa reprend également en août, à partir du 5 août – puis le premier match retour des huitièmes de finale est prévu.

Il y a une situation exceptionnelle dans les matchs de l’Inter Milan contre Getafe et du FC Séville contre l’AS Roma. Le match aller n’a pas pu avoir lieu dans les deux matches, il n’y aura donc qu’un match sur terrain neutre pour les quarts de finale.

Cela se passe donc en huitièmes de finale, les quarts et les demi-finales sont décidés en un seul match. Ce tournoi final a lieu en NRW.

L’UEFA a choisi la Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena, la Düsseldorf Merkur Spiel-Arena, le Cologne Rhein-Energie-Stadion et la Gelsenkirchener Veltins-Arena à Schalke comme sites.

Date rond 5 au 6 août Huitièmes de finale retour / huitièmes de finale 10 au 11 août Quarts de finale 16-17 août Demi finales 21 août Final

© imago images / Action Plus





Ligue Europa: diffusée à la télévision et en direct

Le live complet de la Ligue Europa est disponible sur DAZN. Le service de streaming montre chaque match de la « petite » Coupe d’Europe en direct et en intégralité. Vous avez également la possibilité de suivre les matchs de la conférence (GoalZone).

Prochain DAZN montre aussi RTL la Ligue Europa en direct, un match est joué par jour de match sur la chaîne de télévision gratuite.

Déjà su? Pour les nouveaux clients, il y a le premier mois à DAZN donné. Cliquez ici pour le mois d’essai gratuit au « Netflix des Sports »

Ligue Europa: qui est toujours là?

Du point de vue allemand, il est très gratifiant que trois équipes de Bundesliga soient toujours représentées dans la compétition. Outre le VfL Wolfsburg, l’Eintracht Frankfurt et le Bayer Leverkusen sont également en huitièmes de finale.

Alors que cela semble bon pour Leverkusen après une victoire 3-1 à Glasgow, Francfort (0-3 à Bâle) et VfL (1-2 à Shakhtar Donetsk) font face à des défis difficiles lors de leur match retour.

Les meilleurs favoris pour le titre, cependant, seront probablement d’autres. Manchester United et l’Inter Milan, par exemple, ne sont pas des espoirs totalement injustifiés pour le titre.

Les huitièmes de finale en un coup d’œil