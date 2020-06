Diffusez-le ou sautez-le: «The Stolen» sur Netflix, un western à visage féminin mettant en vedette Alice Eve

Le volé, maintenant en streaming sur Netflix, est une race de film extraordinairement rare: un western à front féminin. Alice Eve incarne une la-di-da britannique forcée de salir ses jupes dans les bois de la Nouvelle-Zélande pendant la ruée vers l’or du XIXe siècle lorsque des hommes, et non des dingos, lui arrachent son bébé. Qu’elle survive à l’effort poilu est une fatalité. La question la plus adroite est de savoir si elle le fait avec sa manucure sans égratignures – ou si nous pouvons être amenés à prendre soin.

LE VOLÉ: VOYAGEZ-LE OU SAUTEZ-LE?

L’essentiel: Île du Sud, NZ, 1882. Charlotte Lockton (Eve) reçoit une leçon de manipulation d’un fusil de chasse par son mari (Lukas Hinch), et non, ce n’est pas un euphémisme. Elle est déjà enceinte de toute façon. Ils ont récemment déménagé dans le pays pour vivre dans un domaine avec des femmes de chambre et des gardiens de terrain, et il pense qu’elle aura besoin d’un peu de frontière à son actif au cas où une carte de titre se lirait TROIS MOIS PLUS TARD et que des bandits entrent dans leur maison et le tuent et voler son petit garçon, c’est exactement ce qui se passe. Ils ont dépensé un tas de pâte pour lisser les bejeezus de leur jardin arrière; devrait être ponied pour un gardien de sécurité, je suppose?

Trois mois de robes de deuil noires passent et dans le courrier arrive une note de rançon, qu’elle retrace à Gold Town, qui est un trajet en train vers une ville scuzzy plus un voyage de deux semaines à travers les collines et les vallées. Alors, elle enfile son bonnet d’équitation le plus velouté, monte sa culotte et fait ce qu’elle doit sans aucune aide, même si elle pouvait se le permettre? Elle rencontre des ivrognes, des SUFFRAGISTES sans chaussures et – à bout de souffle – avant de sauter un wagon couvert avec trois prostituées, un couple de gars avec du poil dans la barbe, un fluage lépreux et un stéréotype indigène.

Charlotte apprend une chose ou deux en cours de route, le plus important: premièrement, ne laissez pas vos grosses sommes d’argent sans surveillance, bien qu’elle finisse par n’en avoir pas vraiment besoin de toute façon, je suppose; et deuxièmement, comment tirer avec une arme à feu, ce qui ne sera pas utile au troisième acte, puisque tous les occidentaux se terminent par une grêle de poignées de main pacifiques. Elle arrive à Gold Town, qui est un terrain de camping avec un salon-barre oblique « lieu de divertissement » où elle tombe avec ses compagnons de voyage, Honey (Emily Corcoran), Flamenco (Mikaela Ruegg) et Heather (Gillian MacGregor), et devrait faire comme ses compagnons de voyage, mais ce n’est pas le cas, car elle a un propriétaire de salon anglais sophistiqué (Jack Davenport) et son tueur à gages (Cohen Holloway) à affronter pour trouver son bébé, bébé.

De quels films cela vous rappellera-t-il?: Le volé est Coupure de Meek se rencontre non pardonné moins le sous-texte et la plupart des films A +.

Performance à regarder: Alice Eve a une présence magnétique et un ton convaincant malgré le fait qu’elle ait un personnage écrit de manière simple à jouer, et dieu m’aide, elle ressemble tellement à Reese Witherspoon, je continue de m’attendre à ce qu’elle passe au full metal Quatre Noëls à n’importe quel moment.

Dialogue mémorable: « Vingt pour cent ou je me colle des culottes bouffantes sur mon cul! » – Honey négocie sa pièce de monnaie auprès de l’exploitant de la maison close

Sexe et peau: Juste les implications de la fornicatine ‘’ n ’such.

Notre point de vue: Vous avez donc un rôle féminin dans votre western. Seriez-vous content de gaspiller l’opportunité en utilisant tous les clichés de cornball que le genre a à offrir? Non? Bien, Le volé va bien avec l’intrigue typique qui laisse-sa-bulle-et-apprend-le-monde-est-pleine-de-SOBs-difficile-alors-elle-doit-être-un-trop-complot, son chaque développement et torsion arrivant dans les délais, tous ses personnages ont été arrachés à moitié du casting central. Les putes ont des cœurs d’or, le caractère indigène symbolique (alerte raciste occasionnelle) est un «noble sauvage» et les méchants ne révèlent pas leur vraie nature tout de suite, mais la vérité est si évidente, ils pourraient aussi bien.

Eve reçoit un personnage principal sans vie intérieure, juste la contrainte la plus élémentaire pour récupérer son bébé. Je veux dire, il est évident que toute mère serait profondément, biologiquement et intellectuellement obligée de sauver son enfant du danger et de le retrouver, alors pourquoi le film devrait-il prendre la peine de souligner cette intensité ou de la rendre intéressante, quand nous ferons tout le travail pour ça? Ce serait simplement énoncer une évidence. Notre engagement émotionnel est minime et le film se joue avec tout le drame droit d’un dessin animé Quick Draw McGraw. je peux confirmer Le volé existe – et existe pour être aussi ennuyeux que possible.

Notre appel: SAUTER. Le volé est un film paresseux, paresseux, dépourvu de style ou quelque chose d’intéressant à dire.

