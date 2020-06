Diffusez-le ou sautez-le: «Perry Mason» sur HBO, où Matthew Rhys joue le célèbre avocat de la télévision en tant que gumshoe opprimé des années 30

Le redémarrage de Perry Mason a eu une histoire intéressante. Lorsque cette version HBO a été annoncée pour la première fois il y a quatre ans, Vrai détective EP Nic Pizzolatto devait l’écrire et Robert Downey, Jr. devait jouer le rôle-titre. Mais cela est allé au bord du chemin; non seulement différents écrivains ont été recrutés, mais Downey s’est également incliné, remplacé par Matthew Rhys. Cette nouvelle version vous fera-t-elle envie de regarder l’ancienne version de Raymond Burr ou peut-elle se suffire à elle-même?

PERRY MASON: VOYAGEZ-LE OU SAUTEZ-LE?

Plan d’ouverture: Un homme marche dans une rue sombre de Los Angeles, avec un bébé enveloppé dans une couverture dans ses bras. Il marche vers le Angels Flight Railway.

L’essentiel: La personne qui tient le bébé n’est pas le père du bébé. Il place le bébé sur le chariot et appelle les parents du bébé, Matthew et Emily Dodson (Nate Corddry et Gayle Rankin), pour leur dire où il est en échange d’une rançon de 100 000 $, ce qui représente une énorme somme d’argent en 1931. Quand les Dodson montent dans le wagon, cependant, ils découvrent que leur bébé est mort, les yeux ouverts.

Pendant ce temps, l’enquêteur privé Perry Mason (Matthew Rhys) et son partenaire parfois Pete Strickland (Shea Whigham) jalonnent une star de la comédie plutôt rotonde dont le studio a embauché Mason pour voir s’il violait la clause morale de son contrat. La paire suit la star dans le camion de lait branlant de Mason – il vit dans la ferme laitière la plus ancienne de sa famille – et Mason le trouve en train de manger de la nourriture de l’entrejambe de la meilleure jeune starlette du studio. Après avoir pris des photos, l’étoile rotonde poursuit le camion, complètement nue.

Il revient à la ferme, où l’une de ses deux vaches émaciées a dérivé vers l’aéroport qui se construit autour de sa ferme. Le propriétaire de l’aéroport, Lupe (Veronica Falcón), continue de vouloir racheter Mason, mais il refuse. Au lieu de cela, elle se rend chez lui et le baise si fort qu’il tombe entre son lit jumeau et le mur.

Lorsque Mason revient de récupérer la vache, il voit Elias Birchard « E.B. » Jonathan (John Lithgow) dans son salon. E.B. embauchait souvent Mason pour enquêter sur les cas qu’il s’occupe, mais il n’a pas fait appel à Mason depuis un moment. Mais maintenant, il en a un gros: l’affaire Dodson, qu’il a reçue grâce à une puissante connexion dans une église évangélique, Herman Baggerly (Robert Patrick). Mason et E.B. va rencontrer Baggerly avec l’assistante d’EB Della Street (Juliet Rylance); Mason dit franchement à Baggerly qu’il ne ferait pas confiance au LAPD pour enquêter correctement sur cette affaire.

Ses inquiétudes sont confirmées lorsque les détectives du LAPD sur l’affaire, Holcomb (Eric Lange) et Ennis (Andrew Howard), commencent à désigner Matthew Dodson comme le coupable. Mason n’est pas si sûr, et il ne le pense surtout pas après avoir parlé à Emily Dodson en privé. Et il ne le pense surtout pas après avoir parlé aux gens dans et autour des stations d’Angels Flight, et après que le détective a presque battu la merde quand Mason tombe sur leur point d’implantation. Pour approfondir son enquête, il paie sa source à la morgue pour lui donner accès au corps du bébé afin de lui couper le fil utilisé pour lui ouvrir les yeux.

Avec l’étui de studio, il essaie de tirer parti des photos de la starlette pour retirer plus d’argent du studio. Mais au lieu de plus d’argent, le studio les invite à leur fête du Nouvel An pour que le chef du studio puisse l’amener sur une scène sonore vide, lui donner les 200 $ qu’ils ont convenus («moins 199 $ pour toutes les conneries», le chef du studio dit) et brûler son museau de pistolet dans sa poitrine pour faire bonne mesure.

Nous voyons alors non seulement qu’il pourrait y avoir des connexions inattendues avec l’affaire, mais un Mason ivre voit quelque chose dans ses fichiers qu’il n’a jamais remarqué auparavant.

Notre point de vue: On a dit que ce Perry Mason La série se rapproche davantage du personnage créé par Erle Stanley Gardner dans ses romans de pulp fiction que l’avocat le plus célèbre joué par Aaron Burr dans la série CBS de 1957-1966 et dans les téléfilms des années 80 et 90. Mais ce n’est pas tout à fait exact; la série, écrite par Rollin Jones et Ron Fitzgerald, se déroule non seulement dans l’ère de la dépression de l’époque de la dépression, mais Mason est un P.I opprimé. au lieu d’un avocat. Et, bien qu’il y ait des noms familiers dans le premier épisode, toute ressemblance avec Perry Mason de Raymond Burr est complètement une coïncidence.

Une fois que vous en avez fini avec votre esprit, l’itération actuelle de Perry Mason est un spectacle fascinant à plusieurs niveaux. Le style du spectacle n’est pas du néo-noir, c’est du pur noir, s’il y a un tel terme. Les visuels sont sombres, les thèmes sont sombres et les personnages sont sombres. Et il semble qu’il n’y ait personne de mieux pour jouer cette version de Perry Mason que Rhys.

Rhys a prouvé, à travers son rôle gagnant de Emmy comme Phillip Jennings dans Les Américains, qu’il peut transmettre plusieurs couches de pathos juste à travers son visage, et le maçon opprimé est juste dans sa timonerie. Il est particulièrement puissant quand il est au téléphone avec son ex-femme, la suppliant ivre de mettre son fils au téléphone, même si c’est après minuit le jour de l’an. Il y a de la douleur dans sa vie, de sa famille brisée à l’échec de l’entretien de la ferme de ses parents jusqu’à la façon dont il a été déshonoré de l’armée pendant la Première Guerre mondiale.

C’est tellement bien qu’il semble presque remarquable que Robert Downey, Jr. (qui est un EP avec sa femme Susan) était à l’origine censé jouer Mason, lorsque la série allait être écrite par Nic Pizzolatto. Aussi grand que Downey soit, nous ne pouvons tout simplement pas le voir jouer à cette version de Mason aussi bien que Rhys.

Rhys a été entouré d’un casting fantastique; son compatriote vainqueur des Emmy Awards, Lithgow, est sa présence habituelle mais énergique, et nous n’avons pas encore vu la troisième gagnante des Emmy Awards, Tatiana Maslany, qui incarne sœur Alice, une religieuse qui a un suivi presque culte à l’église de Baggerly.

Mais un casting plein de gagnants des Emmy n’est rien sans une bonne histoire, et les antécédents de Mason sont également étayés par un bon mystère. Cela peut sembler être une unité standard au premier abord, mais à mesure que nous arrivons à la fin de l’épisode, nous nous rendons compte qu’il y a beaucoup plus de fils dans l’affaire Dodson. Pourquoi les Dodson, un couple très bourgeois, ont-ils été extorqués pour autant d’argent? Quelle est l’incitation de Baggerly à mener à bien cette affaire? Et pourquoi les flics sont-ils si impatients d’épingler cela sur Matthew Dodson? Et comment l’affaire studio que Mason suit est-elle liée – ou est-ce juste une autre chose qui fait de Mason une figure si triste?

Tout cela sera intéressant à suivre, mais les performances de Rhys sont ce qui nous a permis de commencer.

Sexe et peau: Nous voyons le sexe brutal entre Lupe et Mason, et le sexe oral à base de nourriture que Mason observe pendant son implantation.

Tir de séparation: Mason expose ses dossiers sur Dodson sur son sol, regarde le fil qu’il a coupé du corps et une photo d’une sculpture de tortue qu’il a prise dans la chambre du garçon. «Il aimait les tortues», marmonne-t-il, répétant quelque chose que la maman du garçon lui a dit.

Étoile dormeuse: Dans n’importe quelle version de Perry Mason, le rôle de Della Street a toujours été ingrat, et Juliet Rylance en fait le plus, en gardant Mason à sa place et en fournissant des informations sur l’affaire qui est critique. Nous nous demandons quelle sera son implication au fil de la série.

Ligne la plus pilote: Rien, vraiment.

Notre appel: EN VOYAGEZ. Les performances puissantes de Matthew Rhys sont la principale raison de regarder ce redémarrage de Perry Mason, mais le mystère est suffisamment intrigant pour justifier de regarder toutes les belles performances du spectacle.

SCORE MÉTACRITIQUE: 90

Joel Keller (@joelkeller) écrit sur la nourriture, le divertissement, la parentalité et la technologie, mais il ne se moque pas de lui-même: il est accro à la télévision. Ses écrits ont paru dans le New York Times, Slate, Salon, VanityFair.com, Playboy.com, Fast Company.com, RollingStone.com, Billboard et ailleurs.

