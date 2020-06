Diffusez-le ou sautez-le: «30 pour 30: soyez eau» sur ESPN, un profil exceptionnel de Bruce Lee et de sa légende

Peut-être que ESPN a pour objectif de présenter Bruce Lee, légende du cinéma et de la télévision, dans Soit de l’eau, la dernière entrée de son 30 pour 30 séries. Peut-être que nous pourrions chicaner s’il était plus une star de cinéma ou un artiste martial. Peut-être que le cinéaste Bao Nguyen compare Lee à Muhammad Ali et fait un usage significatif des entretiens avec l’ami et étudiant de Lee Kareem Abdul-Jabbar afin de tirer parti d’une place sur le réseau sportif. Ou peut-être devrions-nous simplement être reconnaissants à une série connue pour produire constamment d’excellents films documentaires qui a choisi de présenter un homme dont l’héritage exige ce niveau de qualité.

L’essentiel: En 1971, Bruce Lee en avait assez. Il ne suivrait pas la ligne hollywoodienne – lire: il n’accepterait pas les rôles dégradants stéréotypant les Asiatiques, ni accepter l’affirmation raciste qu’un Chinois ne pourrait pas être le visage d’une série télévisée américaine – et le rejet piqué. Dégoûté, il est retourné à Hong Kong, où il a été élevé et a fait Le grand patron, un film d’action d’arts martiaux qui lui a finalement permis de mettre en valeur son charisme et ses capacités physiques. Et il a explosé. Enfin, il était une star.

Ce contexte est la raison pour laquelle Nguyen mène Soit de l’eau avec des images révélatrices du premier test d’écran de Lee à Hollywood, de 1965. Lee montre une présence et une confiance considérables. Lorsqu’on lui a demandé de montrer certaines manœuvres de kung-fu, il a demandé un remplaçant – et nous le voyons démontrer une variété de frappes à un homme blanc plus âgé, qui flanche à chaque coup rapproché. Avec le moindre sourire narquois, Lee assure à l’homme qu’il n’en débarquera aucun. Et au-dessus de ces images, la fille de Lee, Shannon Lee, parle de la honteuse histoire de racisme systémique d’Hollywood envers les Asiatiques.

De là, Nguyen reconstitue astucieusement la vie de Lee, presque exclusivement avec des images d’archives. Les chiffres clés racontent – épouse Linda Lee Cadwell, fille Shannon, frère Robert Lee, Abdul-Jabbar, actrice Nancy Kwan, producteurs de films, amis proches, anciens étudiants. Il était une star de cinéma pour enfants et délinquant à Hong Kong; il a déménagé à Seattle à l’âge de 18 ans; il a commencé une école d’arts martiaux. Plus particulièrement, il a présenté ses compétences lors d’un championnat de karaté, qui a conduit au test d’écran, le rôle de Kato sur Le frelon Vert, sa désillusion, son retour à Hong Kong et les quatre films classiques qui définiront sa carrière, innovent en tant que sino-américain et initient un phénomène international d’arts martiaux. Il était aussi un père dévoué, un militant infatigable contre les préjugés, un écrivain et, peut-être surtout, un philosophe, alors que son célèbre principe «être l’eau» de Bohême orientale touchait un accord profond qui émanait de tout ce qu’il faisait et de tout ce qu’il était. .

Performance à regarder: si vous regardez quelqu’un d’autre que Bruce Lee dans un film sur ou avec Bruce Lee, alors vous regardez le mauvais film.

Dialogue mémorable: « Soyez l’eau, mon ami. » – Bruce Lee

Sexe et peau: Aucun.

Notre point de vue: Les philosophies profondes de Lee et son activisme incisif sont les puissants courants Soit de l’eauLa biographie de naissance à mort par ailleurs classique. Ces éléments de l’histoire de Lee confèrent au film un courant émotionnel surprenant et efficace. Leroy Garcia, l’ami d’avant-renommée de Lee, partage une anecdote formidable sur la façon dont lui, Lee et un troisième ami afro-américain «échangeraient des copines» en public juste pour voir comment les autres réagiraient; Garcia s’arrête de dire si des intrus racistes se sont fait botter le cul par un trio d’artistes martiaux, mais nous l’espérons certainement.

Le film prend une ampleur particulière dans le dernier tiers, lorsque Nguyen encadre la lutte et le succès de Lee dans le contexte des sensibilités anti-asiatiques encouragées pendant la loi chinoise sur l’exclusion chinoise et les guerres contre le Japon et le Vietnam, ainsi que la révolution des droits civiques des années 1960. Les stéréotypes vils et grossiers de l’époque décrivaient les Asiatiques comme dociles et les Afro-Américains comme agressifs, et Nguyen coupe des images de Lee battant ses ennemis avec des images d’une autre icône culturelle, Muhammad Ali, battant ses ennemis. La séquence est juste et puissante.

Il y a des moments où vous souhaiterez que ce film de 90 minutes ait un deuxième chapitre (bon, pourquoi pas, Michael Jordan en a huit) pour approfondir un peu le travail de Lee. Au-delà de la reconnaissance de la façon dont Poing de fureurLe sous-texte a permis aux résidents de Hong Kong frustrés par la domination britannique de faire une catharsis, Nguyen jette un coup d’œil sur les films qui captureraient si vivement le magnétisme distinct de Lee et lanceraient un sous-genre qui remplissait les écrans de théâtre de grindhouse avec une action sauvage et un doublage terrible pendant deux décennies. Mais le documentaire capture juste assez de ce qui les a rendus spéciaux pour rendre la mort brutale et choquante de Lee à 32 ans – par un hématome cérébral, quelques jours avant la première de Entrez dans le dragon – d’autant plus triste pour ce qui aurait pu être. Soit de l’eau se termine avec l’épouse et la fille de Lee qui parlent de ses idées sur la réalisation de soi et la connexion, alors que nous voyons des scènes de son service commémoratif et que nos gorges s’accrochent. Ce que le documentaire manque en détail, il le comble d’émotion artistique.

Notre appel: EN VOYAGEZ. Soit de l’eau est un portrait extraordinaire d’une icône. Il peut y avoir des biographies plus approfondies et approfondies de Bruce Lee, mais aucune n’est aussi en phase avec la passion et la perspicacité de l’homme.

John Serba est un écrivain et critique de cinéma indépendant basé à Grand Rapids, Michigan. En savoir plus sur son travail sur johnserbaatlarge.com ou suivez-le sur Twitter: @johnserba.

Courant 30 pour 30: Be Water sur ESPN +