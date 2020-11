Différents modèles de fans PS5 peuvent être plus forts, voici comment vérifier le vôtre

Les joueurs ont reçu leurs PS5 ce mois-ci (pour la plupart) et l’un des plus grands débats porte sur la puissance de la console. Bien qu’il soit sans aucun doute beaucoup plus silencieux que la PS4 dans son ensemble, certains utilisateurs ont signalé un bruit modérément plus fort de la PS5. La cause de ce bruit a eu quelques coupables – le sifflement de la bobine, le lecteur de disque et même une petite étiquette qui «bourdonnait» contre le ventilateur en rotation – mais il y a un autre facteur en jeu. Votre ventilateur PS5 n’est peut-être pas le même modèle que celui de quelqu’un d’autre.

Découverts et recherchés par le point de vente français Les Numeriques, ils ont constaté que parmi cinq PS5 qu’ils avaient démontées (une console de test de Sony et quatre autres appartenant à des membres du personnel), deux étaient livrées avec un ventilateur plus silencieux tandis que trois étaient livrées avec un autre légèrement plus fort. ventilateur. De plus, ces deux ventilateurs (illustrés ci-dessous) sont différents du ventilateur montré dans la vidéo de démontage PS5 de Sony (présentée en haut de la page).

Crédit d’image: Les Numeriques Crédit d’image: Les Numeriques

Dans leurs recherches, Les Numeriques ont constaté qu’un ventilateur (ventilateur A) fonctionnait à 38 dB à l’entrée d’air tandis que l’autre (ventilateur B) fonctionnait à 43 dB à l’entrée dans les mêmes conditions. Ce n’est pas une différence énorme, et toujours beaucoup plus silencieuse que la PS4, qui pourrait parfois dépasser 60 dB. Les différents ventilateurs PS5 sont de la même taille et s’intègrent de la même manière dans la PS5. Là où ils diffèrent, c’est dans les lames, avec des configurations très différentes sur chacune. Les pales du ventilateur plus silencieuses ne s’étendent pas jusqu’au rayon central du ventilateur. Les pales du ventilateur A sont également plus denses.

Il est facile de vérifier le ventilateur dont vous disposez et vous n’avez pas besoin d’annuler votre garantie pour le faire. Tout ce que vous avez à faire est de retirer les panneaux latéraux blancs de la PS5 et de regarder le ventilateur, qui est facilement visible en dessous. Assurez-vous de remplacer les panneaux lorsque vous avez terminé. Ils sont conçus pour créer une pression d’air et une aspiration pour faire circuler l’air. Sans les panneaux installés, la circulation d’air et le refroidissement sur votre PS5 ne seront pas aussi efficaces.

Il semble qu’il n’y ait aucun moyen de savoir quel ventilateur vous obtiendrez lorsque vous achetez une PS5. Les cinq PS5 vérifiées par Les Numeriques portaient le numéro de modèle CFI-1016A. Mis à part les différences audibles et visuelles, cependant, on ne sait pas quelles sont les différences de performances et de refroidissement entre les deux ventilateurs, et si l’un est meilleur que l’autre pour suivre la solution de refroidissement en métal liquide unique de Sony pour la PS5. On ne sait pas non plus comment et si les différents fans sont en corrélation avec les problèmes PS5 signalés par certains utilisateurs.

Crédit d’image: Les Numeriques Crédit d’image: Les Numeriques

Pour l’instant, les différents fans de la PS5 semblent faire peu de différence pour la console dans son ensemble, et sont simplement le résultat de Sony essayant de se procurer suffisamment de pièces pour répondre à la demande écrasante. De nombreuses personnes n’ont même pas encore pu se procurer une console, les groupes de scalpeurs collectant des milliers d’inventaire et empêchant les clients légitimes d’en mettre la main. 5 dB de différence de bruit avec le ventilateur PS5 est un petit prix à payer par rapport aux énormes marges bénéficiaires et aux pénuries d’inventaire auxquelles les joueurs sans PS5 sont confrontés actuellement.