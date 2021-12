Quelle est la différence entre le Deep Web et le Dark Web ?

Le « Deep Web » et le « Dark Web » semblent tous les deux intimidants, mais cela ne signifie pas qu’ils sont la même chose. Bien qu’ils soient liés, connaître la différence peut vous protéger des endroits dangereux sur Internet et faire de vous un succès lors des fêtes.

Internet n’est pas le Web

Avant d’arriver à la distinction entre “deep” et “dark”, une autre confusion commune doit d’abord être éclaircie. Nous avons tendance à utiliser « internet » et « web » de manière interchangeable, mais ils sont très différents.

Internet est l’infrastructure réseau que nous utilisons pour communiquer à l’échelle mondiale. Cela inclut la carte réseau de votre ordinateur, votre routeur, la ligne de fibre optique de votre maison, les câbles sous-marins et tous les autres bits et bobs qui envoient des impulsions électriques (ou optiques) partout sur la planète. Vous pouvez également inclure le protocole Internet en tant que caractéristique déterminante d’Internet. C’est le langage d’Internet et décrit exactement comment les informations sont encodées et acheminées sur Internet.

Le World Wide Web est un service qui fonctionne sur une infrastructure Internet. Plus précisément, il s’agit du réseau de sites Web hébergés sur des serveurs Web, connectés à Internet. Internet héberge de nombreux autres services, tels que la vidéo en continu, le FTP (protocole de transfert de fichiers), la messagerie électronique, etc.

Le concept d’Internet en tant que réseau pouvant héberger de nombreux types d’applications réseau est important à comprendre si vous souhaitez comprendre la différence entre les sites Web profonds, sombres et de surface.

Le Deep Web

Le Web de surface est la face publique d’Internet. Lorsque vous visitez le site Web d’une entreprise, vous visitez le Web de surface. Les définitions peuvent varier un peu, mais le Web de surface est essentiellement l’ensemble des sites Web et des ressources connectés à Internet qui peuvent être librement découverts et visités. Le moteur de recherche Google, par exemple, « explore » le Web à la recherche de sites Web ouverts à tous. Lorsque vous visitez notre site Web ici à How-To-Geek, vous êtes sur le Web de surface !

Naviguer dans le Deep Web

Le Deep Web est donc tout ce qui est connecté à Internet mais caché derrière une forme de sécurité. Lorsque vous vous connectez à votre service de messagerie Web, vous êtes sur le Web profond. Toutes les choses que vous pouvez voir à moins que vous ne vous connectiez à Facebook ? C’est aussi le Web profond.

Plutôt que d’être une partie effrayante d’Internet. le Web profond est la viande et les os de notre expérience Internet quotidienne. C’est le sous-sol du parc d’attractions où se déroule tout le vrai travail pour que vous puissiez passer un bon moment.

Sans surprise donc, la majeure partie du Web est le Web profond. À ce stade, il existe généralement une analogie entre les icebergs et la façon dont la majeure partie de leur masse se trouve sous l’eau.

Le Dark Web

Cela nous amène au dark web. Le dark web fait partie du deep web, mais seulement une infime partie de celui-ci. Ce sont des sites Web et des serveurs qui ont été délibérément cachés. Les personnes qui gèrent le site ne veulent pas que quiconque sache qui elles sont et elles ne veulent certainement pas que n’importe qui visite leurs sites.

Cet anonymat peut être obtenu de diverses manières, mais la plupart des sites du dark web sont des sites « oignons ». Ils ne sont accessibles qu’à l’aide du navigateur Tor, qui permet aux utilisateurs d’accéder au réseau Tor. Le réseau Tor a été créé pour permettre une communication totalement anonyme (avec quelques précautions supplémentaires) sur Internet. Lorsqu’un utilisateur et un site Web s’envoient des données via Tor, les paquets de données sont acheminés de manière aléatoire via un réseau massif d’ordinateurs bénévoles. Chacun de ces nœuds ne sait que d’où vient le paquet et où il va ensuite, car chaque couche d’un oignon de cryptage est supprimée du contenu du paquet. Ce n’est que lorsque le paquet atteint la destination finale que la dernière couche de cryptage est supprimée et que le destinataire prévu obtient les données d’origine.

Alors que le dark web n’est pas illégal dans la plupart des pays. il a rapidement été adopté par les criminels pour mélanger le contenu et la communication illégaux à travers le monde. En combinaison avec l’essor des crypto-monnaies, le dark web a permis des milliards de dollars de commerce illégal.

Il existe également de nombreux sites Web légitimes sur le dark web, mais en général, la plupart des utilisateurs devraient l’éviter car il comporte de graves risques de cybersécurité et tout site pourrait être compromis demain, même si ce n’est pas le cas aujourd’hui.