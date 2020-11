« Dieu, nous nous sommes bien amusés » – / Film

Harrison Ford ne me semble pas un gars très sentimental, mais il a fait une légère exception pour honorer son Indiana Jones et la dernière croisade co-star Sean Connery, décédé le week-end dernier à l’âge de 90 ans.

Lisez l’hommage à Harrison Ford Sean Connery ci-dessous.

« Il était mon père … pas dans la vie … mais dans ‘Indy 3′ », a déclaré Ford à Variety cette semaine, à la suite de la mort de Connery. «Vous ne connaissez pas le plaisir jusqu’à ce que quelqu’un vous paie pour emmener Sean Connery faire un tour dans le side-car d’une moto russe rebondissant le long d’un sentier de montagne cahoteux et sinueux et le voir se tortiller. Dieu, nous nous sommes bien amusés – s’il est au paradis, j’espère qu’ils ont des terrains de golf. Reste en paix, cher ami. »

Connery a joué le père de Ford, le stoïque Dr Henry Jones, Sr., en 1989 Indiana Jones et la dernière croisade. Voici la scène de ce film à laquelle Ford fait référence dans son hommage:

Vous pouvez vraiment voir Connery se tortiller à la marque: 33 dans cette vidéo. Et mec, quelle belle performance globale. J’adore le petit regard ravi qui passe sur le visage de Connery quand il se rend compte que Ford est sur le point de chasser un soldat nazi, et la façon dont il retombe rapidement dans le rôle sévère de la figure paternelle à la fin du conflit, dégonflant l’ego d’Indy dans le processus. Quelle merveilleuse dynamique entre ces deux interprètes… et leur moment à la fin du film – le moment «Indiana… laissez-le aller»? Me reçoit à chaque fois. Il était loin d’être parfait hors caméra, mais c’était un sacré acteur.

Variety a encore quelques souvenirs de Connery, mais le seul autre que je vais inclure ici vient de Ford. Guerres des étoiles directeur et Dernière croisade co-auteur George Lucas.

« Sir Sean Connery, par son talent et son dynamisme, a laissé une marque indélébile dans l’histoire du cinéma », a déclaré Lucas. «Son public s’est étendu sur plusieurs générations, chacun avec des rôles préférés qu’il a joué. Il occupera toujours une place spéciale dans mon cœur en tant que père d’Indy. Avec un air d’autorité intelligente et un sens sournois de méfait comique, seul quelqu’un comme Sean Connery pouvait immédiatement rendre Indiana Jones un regret ou un soulagement enfantin par une sévère réprimande paternelle ou une étreinte joyeuse. Je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de l’avoir connu et de travailler avec lui. Mes pensées vont à sa famille. »

Voici les derniers moments de Dernière croisade, qui suivent les quatre protagonistes du film alors qu’ils sortent du canyon du croissant de lune et se rendent dans un magnifique coucher de soleil à succès:

