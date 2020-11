Dieselpunk RTS Iron Harvest recevra son premier DLC le mois prochain

in

Les développeurs d’Iron Harvest ont travaillé dur pour améliorer leur jeu RTS de type mecha Company of Heroes depuis son lancement début septembre. Des correctifs ont été déployés semaine par semaine, selon un calendrier mensuel strict de la feuille de route, et le mois de décembre culminera avec le premier contenu payant du jeu après la sortie: l’extension Rusviet Revolution.

Ce petit add-on sortira le 17 décembre et ajoutera quatre nouvelles missions solo centrées autour du mystérieux Raspoutine. Il racontera une histoire qui rappelle la révolution russe qui s’est produite dans notre propre histoire. Toutes les missions seront jouables en coopération, et ce pack sera gratuit pour les contributeurs de Kickstarter et tous ceux qui ont acheté l’édition Digital Deluxe.

D’autres améliorations à venir dans le cadre de la feuille de route de décembre incluent la possibilité d’annuler les mises à niveau des bâtiments et un pool de création de cartes partagé. Jusqu’à présent, en novembre, l’équipe a ajouté une nouvelle carte 1v1 appelée Dark Forest, la possibilité de former un groupe et de faire des matchs ensemble, ainsi qu’un compteur de barbelés.

King Art a également ajouté cette semaine un nouveau mode de jeu, appelé « Drop Zone », dans lequel les joueurs se précipitent pour collecter des stocks lorsqu’ils sont largués par avion sur la carte. Ces caisses vous rapportent des PV et le joueur qui récolte le plus gagne.

Nous avons apprécié Iron Harvest lorsque nous l’avons joué pour notre critique, mais nous avons estimé qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire. Certaines de ces préoccupations ont été dissipées par toutes les améliorations apportées jusqu’à présent, mais si vous souhaitez l’essayer par vous-même, le jeu propose une démo gratuite jusqu’au 1er décembre. Elle sera disponible sur Steam, GOG.com, et l’Epic Games Store, et offrira un avant-goût de la campagne ainsi qu’un accès au multijoueur.

Le DLC Rusviet Revolution sortira le 17 décembre pour 3,99 $ sur toutes les vitrines de PC.