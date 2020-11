Diego Maradona ist tot: Alle Entwicklungen im Überblick

Diego Armando Maradona ist am Mittwoch im Alter von 60 Jahren verstorben. Die Fußballwelt trauert, nimmt Abschied und plant Würdigungen. Alle Entwicklungen im Überblick.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Maradona wird am nächsten Donnerstag beerdigt

Maradona wird am nächsten Donnerstag vor den Toren der Hauptstadt Buenos Aires beerdigt. Er findet seine letzte Ruhe auf dem Friedhof Jardin de Paz, wo auch seine Eltern zu Grabe getragen wurden. Das bestätigte Maradonas Sprecher Sebastian Sanchi AFP.

Maradona junior trauert um seinen Vater: « Kapitän meines Herzen »

In Neapel trauert auch Diego Maradona junior um seinen prominenten Vater. « Der Kapitän meines Herzens wird niemals sterben », schrieb der 34-Jährige im Netz unter ein Bild des beleuchteten San Paolo Stadions in Neapel, in dem Maradona senior große Erfolge gefeiert hatte.

Erhatte seinen unehelichen Sohn, selbst Fußballer, erst 2016 anerkannt. Diego juniors Mutter, die Neapolitanerin Cristiana Sinagra, hatte jahrelang Prozesse wegen verweigerter Unterhaltszahlungen geführt. Die Fußball-Legende hatte den Sohn erstmals im Jahr 2003 getroffen.

Gascoigne erzählt Anekdoten: Beschwipst gegen Maradona

Nach dem Tod von Diego Maradona hat Paul Gascoigne im britischen Frühstücksfernsehen von seinen Erlebnissen mit dem Argentinier berichtet. Unter anderem erzählte der frühere englische Fußballstar eine Anekdote von einem Freundschaftsspiel, in dem er mit Lazio Rom auf den FC Sevilla um Maradona traf. « Auf dem Flug hatte ich einige Drinks », sagte Gascoigne, « im Spielertunnel habe ich gesagt: ‘Diego, ich bin beschwipst.’ Und er sagte: ‘Es ist okay, Gazza, ich auch.' »

Er habe in seiner Zeit in Italien leider nie ein Pflichtspiel gegen Maradona absolviert, als dieser für den SSC Neapel spielte. « Ich bin zu Lazio gekommen, als er gerade gegangen war », sagte Gascoigne bei « Good Morning Britain ». Bei einem Charity-Match, in dem beide aufliefen, habe er vor dem Stadion « einen kleinen Kerl mit einem Hut und einer riesigen Zigarre » entdeckt. « Ich hab mich hinter ihn gestellt und gefragt: Diego, kann ich mir dein Feuerzeug leihen? », so Lebemann Gascoigne: « Er hat einfach nur gelacht und wir haben zusammen geraucht. »

Ferrara über Maradona: « Sonne inmitten des Universums »

Mit großer Trauer und Bestürzung hat Ciro Ferrara auf den Tod von Diego Maradona reagiert. « Er war ein Gott, doch keiner war menschlicher als er. Er stand niemals auf dem Podest, er war nie arrogant », sagte Ferrara, der sieben Jahre lang Mitspieler Maradonas bei der SSC Neapel war: « In meinem Leben hat Diego eine enorme Rolle gespielt. Er war der Größte, die Sonne inmitten des Universums. »

Ferrara selbst sprach in den höchsten Tönen von Maradona. « Wegen seiner tiefen überschwänglichen Menschlichkeit und seiner Nähe zu allen Personen musste man Maradona einfach gern haben », sagte der frühere italienische Nationalspieler: « Ich habe als 17-Jähriger begonnen, Maradona zu lieben, als ich beim SSC Neapel spielte und ich ihn noch siezte. Ich habe ihn weitere 30 Jahre lang geliebt. Es gab keine Distanz, keinen Ozean zwischen uns. Ich habe ihn wie wenige gekannt. »

Villas-Boas: Nummer 10 nicht mehr vergeben

Trainer Andre Villas-Boas von Olympique Marseille hat nach Maradonas Tod den Vorschlag gebracht, dass in Zukunft kein Spieler mehr mit der Trikotnummer zehn auflaufen sollte. « Maradonas Tod ist eine sehr traurige Nachricht. Ich fände es gut, wenn die FIFA veranlasst, dass die Nummer zehn in allen Wettbewerben und bei allen Klubs nicht mehr vergeben wird », sagte der Portugiese nach dem Champions-League-Spiel gegen den FC Porto (0:2).

Diese Aktion wäre « die größte Huldigung, die wir für ihn machen könnten », fuhr der 43-Jährige fort. « Sein Tod ist ein großer Verlust für die Fußballwelt. » Der Argentinier gehört zu den größten Spielern, die die prestigeträchtige Rückennummer je getragen haben.

Pressestimmen zum Tod von Diego Armando Maradona © imago images / Agencia EFE 1/19 Diego Maradona ist am Mittwoch im Alter von 60 Jahren verstorben. Wie reagiert die internationale Presse? 2/19 SPANIEN – Marca: « Auf immer und ewig, Diego. Die Fußball-Legende stirbt aufgrund eines Herzstillstands. Maradona ist tot. Argentinien weint um Diego, Neapel weint um Diego. Der ganze Fußballplanet steht unter Schock. » © imago images / ZUMA Press 3/19 AS: « Maradona ist tot. Die Welt ist gerührt. Eine Tragödie für Argentinien, wo Diego ein Massenidol war. Maradona, der für viele der beste Spieler aller Zeiten war, ist von uns gegangen. Die Leere, die er hinterlässt, ist nicht zu messen. » 4/19 Sport: « Heute weint sogar der Ball. Diego starb zuhause, er konnte seine gesundheitlichen Probleme nicht überwinden. Die Legende hinterlässt seine Spuren aufgrund seiner unnachahmlichen fußballerischen Qualität. Maradona war und bleibt ein Gott. » 5/19 El Mundo Deportivo: « Ein filmreifes Leben. Die Welt steht unter Schock wegen des Ablebens Maradonas. Adios Maradona. Trotz aller Verfehlungen, die er möglicherweise gehabt hat, haben ihn viele bewundert und gemocht. » © imago images / Le Pictorium 6/19 Superdeporte: « Kurz nach 17.00 Uhr wurde die schlimmste Nachricht bekannt. Ein Herzstillstand hat das Idol von Millionen Menschen um das Leben gebracht. Leider ist es Realität: Die Welt des Fußballs steht unter Trauer. » © imago images / ITAR-TASS 7/19 El Mundo: « Die ewige Nummer 10, Weltmeister in Mexiko 1986, ist diesen Mittwoch mit 60 Jahren aufgrund eines Herzinfarkts verstorben. Es war immer eine Freude, ihn spielen zu sehen. Seine Legende wird weiterleben. » 8/19 FRANKREICH – L’Equipe: « Gott ist tot » © imago images / Agencia EFE 9/19 ARGENTINIEN – Ole: « Es lebe Diego. Seine Geschichte hört nie auf, geschrieben zu werden. Wir wissen, dass Diego ein neues Spiel begonnen hat. » © imago images / ZUMA Wire 10/19 Clarin: « Ein Mann, der sich selber erschaffen hat, wie ein David, der jeden Morgen aufstand, um wieder und wieder den rettenden Stein ins Auge des Giganten zu schleudern. » © imago images / ZUMA Wire 11/19 La Nacion: « Warum beweint die Welt den Tod Diegos? Weil einer gestorben ist, der den auf der ganzen Welt beliebtesten Sport wie kein anderer betrieb und Menschen, egal welcher Nationalität, glücklich machte. Diego Maradona stirbt niemals. » © imago images / ZUMA Press 12/19 BRASILIEN – O Globo: « Ein Genie im Fußball, ein Leben jenseits des Spiels. Der Star war die perfekte Versinnbildlichung der komplexen menschlichen Existenz, eine unvergleichliche Persönlichkeit. » © imago images / ZUMA Press 13/19 Folha de Sao Paulo: « Held, Genie, Politiker, Popstar, Kranker und Fußballer: Diego Maradona brauchte nicht zu sterben, um ein Mythos zu werden. » © imago images / Independent Photo Agency 14/19 ITALIEN – Gazzetta dello Sport: « Der Fußball trauert um den Größten aller Zeiten. » © imago images / ZUMA Wire 15/19 Corriere dello Sport: « Maradona Adieu! Die Welt weint um den Gott des Fußballs. » © imago images / Independent Photo Agency 16/19 Tuttosport: « Die Welt trauert um das Genie des Fußballs. Doch Maradona wird wie alle Legenden ewig leben. » © imago images / ZUMA Wire 17/19 Corriere della Sera: « Ciao Diego, du bist der Fußball! Das letzte Dribbling ist ihm nicht gelungen: Ein Herzinfarkt hat den « Pibe de Oro » besiegt, der vor 25 Tagen 60 Jahre alt geworden ist. » © imago images / ZUMA Wire 18/19 La Repubblica: « Wieviel Leben in einem Leben. Wie oft hatte sich Diego Maradona bereits verloren? Wenn man einmal Maradona gewesen ist, was kann man im Leben dann noch werden? » © imago images / Independent Photo Agency Int. 19/19 Il Messaggero: « Der Tod eines Gottes: Die Welt verliert einen Fußballkönig mit neapolitanischem Herzen. »





Maradonas vermeintlich letzte Worte: « Me siento mal! »

« Me siento mal » (« Ich fühle mich schlecht ») waren laut argentinischen Medien Diego Maradonas letzte Worte. Das einzige Familienmitglied, das bei seinem Tod in seiner Villa in San Andres war, war sein Neffe Johnny Esposito, Sohn von Maradonas Schwester Maria. Die Rettung wurde von einer Krankenschwester gerufen.

Neapel trauert: Mahnwachen trotz Ausgangssperre

Nach dem Tod von Diego Maradona haben Fans in seiner alten sportlichen Heimat Neapel der Fußball-Legende gedacht. Dutzende Menschen pilgerten zu einem Wohnblock im Zentrum der Vesuvstadt, an dessen Fassade ein Gemälde des ehemaligen Stars des SSC Neapel zu sehen ist. Viele Tifosi hielten Kerzen in der Hand.

Trotz des Ausgangsverbots ab 22 Uhr wegen der Corona-Pandemie versammelten sich vor dem Stadio San Paolo spontan hunderte Fans und legten Kerzen und Blumen nieder. Kinder klebten Zeichnungen an den Stadioneingang. Einige Fans drangen ins Stadion ein und rollten ein Bild Maradonas mit der Schrift « The King » aus. Dabei zündeten sie Rauchbomben. Neapels Bürgermeister Luigi de Magistris stellte in Aussicht, die Arena in Maradona-Stadion umzubenennen.

Maradonas « Hand Gottes » schmerzt Shilton noch immer

Auch Englands früheren Nationaltorhüter Peter Shilton hat der Tod von Diego Maradona getroffen – der Schmerz über dessen « Hand Gottes » im WM-Viertelfinale 1986 ist aber immer noch nicht verheilt. « Ich bin traurig, von seinem Tod in so jungem Alter zu hören. Er war zweifellos der größte Spieler, dem ich je gegenüberstand », schrieb Shilton in einer Kolumne für die Daily Mail.

Gleichzeitig bedauerte der 71-Jährige, dass sich die argentinische Fußball-Ikone nie für das berühmte Hand-Tor entschuldigt hatte. « Es scheint, dass er Größe in sich hatte, aber leider keinen Sportsgeist. »

Maradonas Leichnam im Präsidentenpalast eingetroffen

Der Sarg mit dem Leichnam von Diego Maradona ist in der Nacht zu Donnerstag im argentinischen Präsidentenpalast eingetroffen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, standen bereits Hunderte Menschen vor der Casa Rosada Schlange, als der Sarg das Gebäude in einem Krankenwagen unter großen Sicherheitsvorkehrungen erreichte.

Die Totenwache für die breite Öffentlichkeit sollte am Donnerstagmorgen um 6.00 Uhr (Ortszeit) beginnen, hieß es in einer Erklärung des argentinischen Präsidenten. Maradonas Leichnam soll dann für drei Tage im Präsidentenpalast aufgebahrt werden. Die Regierung hatte zuvor bereits eine dreitägige Staatstrauer angeordnet und erklärt, Maradona werde ein Staatsbegräbnis erhalten.

Bereits kurz vor Mitternacht kamen Maradonas Ex-Frau Claudia Villafane und seine Töchter Dalma und Gianinna in den Präsidentenpalast. Es folgten Claudio Tapia, Präsident des argentinischen Fußballverbandes (AFA) sowie eine Reihe von aktuellen und ehemaligen Spielern, darunter Maradonas Mannschaftskameraden aus dem siegreichen argentinischen Team der WM 1986.

Diego Armando Maradona: Sein Leben in Bildern © imago images / Ferdi Hartung 1/37 Diego Armando Maradona Franco ist am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren verstorben. SPOX blickt auf die argentinische Fußballlegende zurück. Ein Leben vollgepackt mit Triumphen und Skandalen. 2/37 Diego Maradona war schon zu Beginn seiner Karriere ein ganz Ausgeschlafener 3/37 Schon in jungen Jahren war er ein Star in seiner Heimat 4/37 Jetzt wissen wir bescheid: Oli Bierhoff trat in Sachen Shampoo-Werbung die Nachfolge von keinem geringeren als Maradona an 5/37 Nach seiner ersten WM blieb Maradona gleich in Spanien und heuerte 1982 beim FC Barcelona an 6/37 Nach nur zwei Jahren im Camp Nou wechselte Maradona zum SSC Neapel, wo er seine erfolgreichste Zeit als Spieler erlebte 7/37 Oft genug sollte Maradona noch auf den Boden zurück geholt werden 8/37 Carlos Bilardo und sein Spielmacher Diego Maradona auf dem Weg zum WM-Titel 1986 9/37 Im Viertelfinale konnte Maradona mit Hilfe « der Hand Gottes » gegen England treffen 10/37 Im selben Spiel erzielte Maradona nach einem Solo über den halben Platz das Tor des Jahrhunderts – Argentinien gewann 2:1 11/37 Im Finale besiegte Argentinien Deutschland mit 3:2. Maradona erzielte insgesamt fünf Tore und wurde Spieler des Turniers 12/37 Diego Maradona mit « seinem » WM-Pokal 13/37 34-mal traf Maradona für die Albiceleste 14/37 Mit dem SSC Neapel gewann er 1989 den UEFA-Cup gegen den VfB Stuttgart, zudem holte er mit Napoli zweimal den Scudetto 15/37 Bei der WM ’90 blieb Maradona unter seinen Möglichkeiten. Das Finale ging mit 1:0 an Deutschland 16/37 Nach der WM wird Maradona des Drogenkonsums überführt. Er verlässt Neapel und beginnt 1992 beim FC Sevilla neu 17/37 1994 konnte er sich sogar wieder in den Kader der Argentinier für die WM in den USA spielen 18/37 Bei der WM ’94 in den USA gelang ihm ein famoses Comeback. Maradona wurde aber erneut des Dopings überführt und gesperrt 19/37 1997 beendete Maradona seine aktive Karriere bei den Boca Juniors 20/37 Erst versuchte er sich als Boxer 21/37 Maradona nimmt an Lothar Matthäus’ Abschiedsspiel teil: Sie waren die Stars im internationalen Fußball Ende der 80er Jahre 22/37 Maradona fiel jedoch in ein tiefes Loch … 23/37 Er nahm zu … 24/37 Später musste er zum Drogenentzug nach Kuba 25/37 Zur WM 2006 kam Maradona als Edelfan der Albiceleste… 26/37 Mit dabei war auch seine Tochter, die mit Atletico Madrids Kun Agüero liiert ist und mit dem Stürmer einen Sohn hat 27/37 Am 4.11.2008 wurde Maradona als Nationaltrainer Argentiniens vorgestellt 28/37 Sein erstes Spiel als Nationaltrainer fand in Schottland statt. Argentinien gewann mit 1:0 29/37 Nach einigen Schwierigkeiten meisterte Argentinien dann aber doch noch als Südamerika-Vierter die Qualifikation zur WM 30/37 Diego Maradona bei der WM 2010 in Südafrika. Das Rampenlicht ist seins. Nach der 0:4-Klatsche gegen Deutschland musste Argentiniens Staatsheiligtum den Hut nehmen 31/37 Nach diesem Engagement zog es Maradona im Mai 2011 zu Al-Wasl in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort blieb er bis zu seiner Entlassung 14 Monate im Amt. 32/37 Maradona machte eine einjährige Pause. Im August 2013 schloss er sich dem argentinischen Fünftligisten Deportivo Riestra auf ehrenamtlicher Basis als Mentaltrainer an. 33/37 Im Mai 2017 ging es für Maradona wieder in die VAE, um dort den Zweitligisten Al-Fujairah SC zu trainieren. Nachdem der direkte Aufstieg verpasst wurde, trat er im April 2018 zurück. © imago images / ITAR-TASS 34/37 Im Juli 2018 wurde der Argentinier als Vorstandvorsitzender des weißrussischen Erstligisten Dynamo Brest vorgestellt. Allerdings trennten sich nach zwei Monaten die Wege wieder, Maradona blieb aber Ehrenvorsitzender des Klubs. © imago images / Agencia EFE 35/37 Fünf Tage später wurde Maradona als neuer Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinola vorgestellt. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen trat er nach einem Jahr zurück. © imago images / Agencia EFE 36/37 Im September 2019 ging es ihm wieder besser. Daher wurde er Trainer bei Gimnasia y Esgrima La Plata, einem Klub in der ersten argentinischen Liga. Bereits nach zwei Monaten trat er zurück, revidierte die Entscheidung zwei Tage später aber wieder. © imago images / Agencia EFE 37/37 Der Klub schaffte, auch aufgrund des Ligaabbruchs, den Klassenerhalt. Anfang Juni 2020 verlängerte Maradona dort seinen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/21.





Beckenbauer über Maradona: « Kein Fußballer, ein Künstler »

Der frühere DFB-Teamchef Franz Beckenbauer hat betroffen auf den Tod Maradonas reagiert. « Es ist unheimlich schade, unfassbar traurig, er war ein begnadeter Fußballer », sagte der 75-Jährige bei Sport1: « So was habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Er war ein Genie der damaligen Zeit – in den 70er und 80er Jahren der beste Fußballer der Welt! »

Beckenbauer hatte mit der deutschen Nationalmannschaft zwei WM-Endspiele gegen Maradona und Argentiniens Auswahl bestritten. 1986 setzten sich die Südamerikaner mit 3:2 in Mexiko durch, vier Jahre später besiegte die DFB-Elf die Argentinier in Italien mit 1:0. « Du konntest ihn gar nicht halten. Ich habe gesagt: Das ist kein Fußballer, das ist ein Künstler! Ein Tänzer! », sagte Beckenbauer über Maradona.

Maradonas letzte Trainerstation Gimnasia

Maradonas Ex-Trainer Bianchi: « Zu großer Schmerz »

Diego Maradonas früherer Trainer Ottavio Bianchi hat tief erschüttert auf Maradonas Tod reagiert. Bianchi war mit Maradona als Spielführer 1990 Meister mit dem SSC Neapel geworden. « Ich kann nicht sprechen. Der Schmerz ist zu groß », sagte Bianchi.

Der Papst betet für Diego Maradona

Papst Franziskus aus Argentinien ist über den Tod von Maradona informiert worden und betet für ihn. Dies berichtete Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Franziskus denke an die Begegnungen mit Maradona in den vergangenen Jahren, sagte Bruni.

Der Papst, selbst großer Fußball-Fan, hatte Maradona unter anderem 2014 im Vatikan empfangen, nachdem im Olympiastadion von Rom ein interreligiöses « Spiel für den Frieden » stattgefunden hatte. Das Spiel war von der Stiftung des argentinischen Fußball-Stars Javier Zanetti organisiert worden.

« Ruhe in Frieden, Legende »: Die Sportwelt nimmt Abschied von Diego Maradona 1/39 Diego Maradonas Tod am Mittwoch schockte die Fußball-Welt. Sie nimmt Abschied von einem der Größten aller Zeiten. 2/39 « Mach’s gut, Diego. Du wirst ewig in jedem Herzen des Planeten Fußball sein. » 3/39 « Ewige Dankbarkeit. Ewiger Diego! » 4/39 « Für immer in unseren Herzen. Ciao Diego. » 5/39 « Barca drückt seine tiefe Trauer über den Tod einer Ikone des Weltfußballs aus. » 6/39 « Real spricht der Familie, den Freunden, seinen Vereinen und allen Fußball-Fans sein Mitgefühl aus, besonders den Argentiniern. » 7/39 8/39 9/39 « Der Fußball hat eine seiner größten Ikonen verloren. Ruhe in Frieden, Diego Maradona. » 10/39 11/39 « Für immer in der Geschichte des Fussballs. Ruhe in Frieden, Diego Armando Maradona. » 12/39 « Privilegiert, ihn getroffen zu haben. Sehr traurige Nachricht. RIP Diego Maradona. » 13/39 « Mit einigem Abstand der beste Spieler meiner Generation. Nach einem segensreichen, aber auch schwierigen Leben ruht er hoffentlich sanft in Gottes Händen. » © imago images / Agencia EFE 14/39 Alberto Fernandez (Präsident Argentiniens): « Du hast uns an die Weltspitze geführt. Du hast uns sehr glücklich gemacht. Du warst der Größte von allen. Danke, dass es dich gab, Diego. Wir werden dich ein Leben lang vermissen. » 15/39 16/39 « Ruhe in Frieden, Legende. Du wirst für immer in den Geschichtsbüchern des Fußballs stehen. Danke für die Freude, die du der Welt gegeben hast. » 17/39 18/39 Cesar Luis Menotti (früherer argentinischer Nationaltrainer): « Ich bin am Boden zerstört, ich kann es nicht glauben, es ist schrecklich. » 19/39 Pele (brasilianische Fußball-Ikone): « Welch eine traurige Nachricht. Ich habe einen guten Freund verloren, die Welt eine Legende. Eines Tages könne wir hoffentlich zusammen im Himmel spielen. » © imago images / Sportfoto Rudel 20/39 Rudi Völler: « Diego Maradonas Tod trifft mich sehr. Er war mein Jahrgang, wir waren bei Weltmeisterschaften und in Italien oft Gegner. Ein wunderbarer Spieler. Sein früher Tod ist ein herber Schlag für den Fußball und für Diegos Familie. » © imago images / Sportfoto Rudel 21/39 Guido Buchwald (zum Sportbuzzer): « Ich bin geschockt. Die Fußball-Welt hat einen ihrer Größten verloren. » 22/39 Thomas Bach (IOC-Präsident): « Abschied von einem der Größten aller Zeiten. Deine Seele war aufgewühlt, aber Du hast die ganze Welt mit deinen einzigartigen Fußballfähigkeiten begeistert. RIP. » 23/39 Cristiano Ronaldo: « Heute sage ich auf Wiedersehen zu einem Freund, und die Welt sagt auf Wiedersehen zu einem ewigen Genie. Einer der Besten für immer. Ein unvergleichlicher Zauberer. Ruhe in Frieden, Ass. Du wirst niemals vergessen sein. » 24/39 Rafael Nadal: « Heute verspürt die Sportwelt eine große Leere. Maradona war einer der größten Athleten der Geschichte. Was er für den Fußball getan hat, bleibt. Mein tiefstes Beileid für seine Familie, die Fußballwelt und ganz Argentinien. » 25/39 26/39 Lionel Messi: « Ein trauriger Tag für alle Argentinier und für den Fußball. Er geht, aber verlässt uns nicht ganz, denn Diego ist unsterblich. » 27/39 « Diego Armando Maradona, die Zehn, die Hand Gottes, der goldene Junge … der Fußball. Danke, Diego. Ruhe in Frieden, Maradona. » 28/39 « Ruhe in Frieden, Legende. » 29/39 « ‘Der Ball wird nicht schmutzig.’ Vielen Dank dafür, Diego. Ruhe in Frieden. » 30/39 31/39 « Ein Mann, der nicht nur unglaubliches Können, sondern auch wahre Kunstfertigkeit auf das Spielfeld brachte. Die Fußballwelt wird ohne Dich nicht mehr dieselbe sein. » 32/39 33/39 © imago images / Kicker/Eissner 34/39 Karl-Heinz Rummenigge: « Ich bin stolz, ihn auf dem Platz erlebt haben zu dürfen. Diego Maradona hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab – und nicht zuletzt die Herzen aller, die die Schönheit des Fußballs lieben. » 35/39 « Sehr traurige Nachrichten. Einer der besten Zehner, den die Fußballwelt je gesehen hat, ist gestorben. Du wirst vermisst werden, Legende. Ruhe in Frieden. » 36/39 Aleksander Ceferin (UEFA-Präsident): « Ich bin traurig über den Tod von Diego Maradona, einer der größten Fußballer der Welt. Ich hatte ihm erst alles Gute gewünscht, diese Nachricht jetzt ist ein ziemlicher Schock für mich. » 37/39 « Der Gott des Fußballs ist gegangen. Danke Diego! » 38/39 Corrado Ferlaino (ehemaliger Klubeigentümer SSC Neapel): « Man kann von Genies nicht verlangen, wie normale Menschen zu leben. » 39/39 Horst Eckel (Weltmeister 1954): « Ruhe in Frieden, Diego! »





Maradonas Karriere im Zeitraffer:

30. Oktober 1960: Diego Armando Maradona Franco kommt als fünftes von acht Kindern einer einfachen Arbeiterfamilie zur Welt, verbringt seine Kindheit in Villa Fiorito, einem der vielen armen Vororte von Buenos Aires.

Diego Armando Maradona Franco kommt als fünftes von acht Kindern einer einfachen Arbeiterfamilie zur Welt, verbringt seine Kindheit in Villa Fiorito, einem der vielen armen Vororte von Buenos Aires. 20. Oktober 1976: Bereits als 15-Jähriger bestreitet er sein erstes Profispiel, für die Argentinos Juniors. Schnell geht es weiter zu den Boca Juniors, dann rüber nach Europa zum FC Barcelona, SSC Neapel und FC Sevilla, ehe sich der Kreis in der Heimat bei den Newell’s Old Boys und am 25. Oktober 1997 endgültig bei Boca Juniors schließt.