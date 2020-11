Diego Maradona est inhumé alors que certains travailleurs funéraires sont condamnés pour avoir pris des photos avec son cercueil ouvert

Diego Maradona a été enterré lors d’une cérémonie privée avec seulement deux douzaines de parents et amis à la suite de scènes émouvantes à Buenos Aires. La cérémonie de jeudi soir contrastait avec les foules immenses qui sont descendues dans la rue pour rendre hommage à la légende du football. De nombreux fans ont pleuré en passant devant le cercueil qui était exposé au public au palais présidentiel et était drapé du drapeau national argentin et du maillot de football portant le n ° 10 de Maradona au dos. Les agents de police se déplacent pour contenir les émeutes alors que les fans tentaient de franchir la clôture pour entrer dans la Casa Rosada à Buenos Aires, en Argentine, où Diego Maradona gisait dans l’état (Photo: Federico Peretti / Gett) Un fan de Diego Maradona est retenu à Buenos Aires par La police anti-émeute lors d’affrontements de personnes pleurant la mort Diego Maradona (Photo: Ricardo Ceppi / Getty) Deuil Mais il y a eu des rapports selon lesquels des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc auraient été utilisés alors que des agents en tenue anti-émeute avaient du mal à retenir les foules qui s’étaient rassemblées pour rendre hommage. Les autorités ont finalement arrêté la visualisation publique du cercueil pour maintenir l’ordre. Maradona a ensuite été emmené au cimetière du Jardin Bella Vista à la périphérie de la ville, où il a été enterré à côté des tombes de ses parents. Après la mort du grand footballeur mercredi, le président argentin Alberto Fernández a annoncé trois jours de deuil national. Les fans applaudissent et pleurent alors qu’ils rendent hommage à Diego Maradona à Buenos Aires (Photo: Tomas Cuesta / Getty) Condamné Pendant ce temps, il est apparu que trois travailleurs funéraires embauchés pour aider aux funérailles et à l’inhumation de Maradona ont pris des photos à côté de son cercueil ouvert. Les photos sont apparues en ligne et ont été largement condamnées. Sur deux photos, les hommes posent à côté du cercueil ouvert et sourient, les pouces vers le haut. L’agent et avocat de Maradona, Matías Morla, a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il intenterait une action en justice contre le «scélérat» responsable des photos. Il a écrit sur Twitter: « Pour la mémoire de mon ami, je ne me reposerai pas tant qu’il n’aura pas payé pour une telle atrocité. » À Naples, en Italie, les gens rassemblés sur la Piazza del Plebiscito se souviennent de Diego Maradona (Photo: Ivan Romano / Getty) « Dévasté » Matías Picón, le directeur du salon funéraire Sepelios Pinier dans le quartier Paternal de Buenos Aires, a déclaré qu’il était « dévasté » suite aux actions des trois «salariés externalisés» qui avaient aidé à porter le cercueil. Le salon funéraire, a-t-il dit, avait organisé plusieurs services pour la famille. M. Picón a déclaré que l’ex-femme de Maradona, Claudia Villafañe, était «furieuse» quand il l’a appelée pour lui parler des photos. Il a ajouté qu’il ne savait pas si la famille Maradona prévoyait d’intenter une action en justice. Selon l’agence de presse Télam, aucun délit n’a été signalé au regard des photos et aucune plainte n’a donc été déposée par les procureurs. Maradona, capitaine de l’Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde 1986, est décédé d’une crise cardiaque à son domicile de Tigre, près de Buenos Aires. Il avait 60 ans. Avec le drame sur et en dehors du terrain, il avait lutté contre la toxicomanie et, ces dernières années, avec une mauvaise santé. Selon les rapports, il lui restait la somme relativement modeste de 75 000 £ sur son compte bancaire.