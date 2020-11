Diego Maradona décède à l’âge de 60 ans

Diego Maradona soulève la Coupe du monde en 1986 Diego Maradona, l’un des plus grands talents du football, est décédé à l’âge de 60 ans. L’Argentin a subi une crise cardiaque à son domicile de Buenos Aires, après avoir récemment été traité pour enlever un caillot de sang sur son cerveau. Capitaine vainqueur de la Coupe du monde en 1986, Maradona a saisi le public du football du monde entier avec un flair et un panache rarement vus auparavant. Il a représenté son pays à travers quatre Coupes du monde et un total de 91 matchs, marquant 34 fois dans le processus. Au niveau du club, on se souviendra le plus affectueusement de son séjour à Naples, offrant deux titres de Serie A au club de Naples qui évitait à peine la relégation à son arrivée. Des sorts très médiatisés à Barcelone et à Boca Juniors en ont fait un nom connu. Très aimé aux Emirats Arabes Unis, Maradona a passé du temps comme entraîneur d’Al Wasl, et plus récemment de Fujairah, dans le cadre d’une carrière de gestionnaire qui comprenait également un passage de deux ans à la tête de son comté. Le monde du sport n’a pas tardé à rendre hommage à une icône qui a transcendé le sport pour devenir une mégastar mondiale, voici un tour d’horizon des médias sociaux. Un rival depuis tant d’années, Pelé a fait ses adieux à « un grand ami » Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo eo mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA – Pelé (@Pele) 25 novembre 2020 Il n’y a tout simplement pas de mots à Naples … Voir aussi Les 17 champions originaux de la ligue et à quel point ils étaient différents il y a 11 ans Barcelone a ouvert les archives…. Boca Juniors a remercié, Gary Lineker, du mauvais côté de la Main de Dieu en 1986, a partagé une vidéo de lui-même avec Maradona Ici à Sport360 nous avons parcouru les archives pour dénicher cette vidéo de lui parlant de son autre but lors de ce quart de finale à Mexico. Al Wasl – où il a dirigé de 2011 à 2012 a rendu hommage Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin: « Je suis profondément attristé d’apprendre la mort de Diego Maradona, l’une des plus grandes et des plus emblématiques figures du football mondial. Il a atteint la grandeur en tant que joueur merveilleux doté d’un génie et d’un charisme qui lui sont propres. » pic.twitter.com/BYGWL2sNFZ – UEFA (@UEFA) 25 novembre 2020 Feliz cumpleaños Diego! Que nunca te falte la salud y el amor de tus afectos. Brindo en tus 60 años deseándote toda la felicidad del mundo! ⚽️🇦🇷❤️ # DIE60 pic.twitter.com/cBYhdIhAVJ – Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 30 octobre 2020 Hoje despeço-me de um amigo eo Mundo despede-se de um génio éterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 25 novembre 2020 Légende RIP.

Vous resterez à jamais dans l’histoire du football. Merci pour tout le plaisir que vous avez donné au monde entier 🙌🏽🙏🏽❤️ AÏE AÏE AÏE F * CKING 2020 😭😭😭 pic.twitter.com/8xc1CDKDg2 – Kylian Mbappé (@KMbappe) 25 novembre 2020 En savoir plus sur l’application Sport360

