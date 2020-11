Diego Maradona de retour à l’hôpital: s’inquiète pour l’idole argentine

L’Argentine s’inquiète à nouveau pour sa plus grande idole du football. Diego Maradona s’est rendu dans une clinique de La Plata pour un bilan de santé lundi soir sur les conseils de ses médecins. Vendredi dernier, à l’occasion de ses 60 ans, le champion du monde 1986 est apparu en public pendant une courte période, déjà visiblement affaibli, avec des difficultés à marcher et à parler, ce qui inquiétait vivement les fans.

« Psychologiquement, il est mauvais, et cela affecte son corps. Il mange mal, cela vous met hors de propos », a déclaré son médecin de famille Leopoldo Luque dans un premier communiqué à la porte de la clinique privée Ipensa. Pendant au moins trois jours, Maradona devrait également être mieux ajusté sur place avec des médicaments.

Le meneur de jeu autrefois ingénieux lutte contre sa dépendance à la cocaïne depuis de nombreuses années. Selon Luque, il a récemment consommé souvent de l’alcool pour échapper à la dépression, et prend donc également des antidépresseurs et souffre d’insomnie. Pour faire face à la situation, il avait récemment commencé un programme de conditionnement physique et avait déjà perdu un poids important.

Maradona est entraîneur au club de première division local Gimnasia y Esgrima depuis septembre de l’année dernière, mais a dû garder ses distances avec l’équipe pendant les sept mois et demi de la pause Corona de la ligue car il appartient au groupe à risque. Vendredi, il était dans le stade pour l’ouverture de la saison, a brièvement accepté les prix, mais a ensuite regardé le match de son équipe à domicile devant la télévision.