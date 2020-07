Après plus de cinq ans à l’antenne, «Los Serrano» a fait ses adieux le 17 juillet 2008 avec l’une des terminaisons les plus controversées de la fiction espagnole. À peine 12 ans plus tard, Víctor Elías et Natalia Sánchez ont joué dans une réunion émotionnelle à bord d’un train. L’actrice a même taquiné ce qui aurait pu être une excellente fin alternative pour la série Telecinco.

Natalia Sánchez et Víctor Elías

« Chapitre 148: La rencontre fortuite sur notre retour aux sources‘ », a défini l’actrice qui a donné vie à Teté pendant cinq ans. » Cela faisait 5 mois que je suis entré à Madrid et, regardez où, la première personne que je rencontre est mon Victor Elías qui, de toutes les voitures du train et de tous les sièges et heures possibles, il fallait aller chez nous!« , il a fêté le hasard.

Natalia Sánchez n’avait pas vu sa famille depuis des mois alors qu’elle passait le confinement à Barcelone avec son partenaire, également acteur Marc Clotet, et leurs deux enfants, l’un d’eux né il y a seulement huit semaines. C’est Clotet qui a immortalisé les retrouvailles de Teté et Guille, posant avec les petits dans leurs bras et un grand sourire. « Il a animé la route et il a volé. Ce fut le meilleur accueil que nous puissions avoir! » Sánchez a avoué.

Fin alternative?

À ce stade, rien ne semble spoiler. Tous les fans de la série se souviennent de la façon dont Diego (Antonio Resines) s’est réveillé ce matin-là et a découvert que tout avait été un rêve, y compris la relation que son fils Guille et sa belle-fille Teté avaient eu pendant plusieurs saisons. « La photo pourrait bien provenir du dernier chapitre de «Los Serrano». Et cela n’aurait pas été une mauvaise fin (bien que Diego aurait eu une crise cardiaque) « , a déclaré Sánchez.. Il convient de rappeler que les acteurs étaient également un couple dans la vraie vie de leur temps dans la série et jusqu’en 2012.