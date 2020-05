Dick Tracy est l’un des plus grands films / films de bande dessinée

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Dick Tracy



Où vous pouvez le diffuser: HBO Now / HBO Go

The Pitch: Le détective à la coque Dick Tracy (Warren Beatty, qui réalise également), basé sur la bande dessinée de Chester Gould, cherche des preuves qui prouvent Alphonse « Big Boy » Caprice (Al Pacino) est le patron du crime le plus dangereux de la ville. Il a peut-être trouvé la clé pour démêler l’empire illégal du seigneur du crime dans Breathless Mahoney (Madone), un énigmatique chanteur de bar qui a été témoin de certains des crimes de Caprice. Cependant, elle semble plus déterminée à voler le détective à sa petite amie, Tess (Glenne Headly), que de l’aider à résoudre le cas de sa carrière.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Dick Tracy a été largement considéré comme un flop lors de sa sortie en 1990. Avec une production largement supérieure au budget, Walt Disney Studios a été déçu de voir le film gagner seulement 103,7 millions de dollars au pays et 59 millions de dollars à l’international. Ce n’est pas une mauvaise prise pour un film qui est sorti en 1990, mais pour un film qui aurait coûté plus de 100 millions de dollars, c’est moins que passionnant, surtout quand il a suivi le succès massif de Tim Burton Homme chauve-souris, qui a rapporté 411,5 millions de dollars dans le monde. Mais je suis ici pour vous dire que non seulement ce film ne devrait pas être considéré comme un flop, mais c’est l’un des meilleurs films de bande dessinée de tous les temps.

Dick Tracy était en avance sur son temps, et pas seulement parce que le détective titulaire avait une montre qui fonctionnait comme une radio et permettait une communication bidirectionnelle de presque n’importe où, bien avant que les téléphones mobiles et les montres Apple n’existent. C’est un film riche en visuels de bandes dessinées encore plus vibrants et stylisés que ce qui a été vu dans le film de Tim Burton Homme chauve-souris, une bande originale avec des chansons écrites par la légende de Broadway Stephen Sondheim, et une partition incroyable composée par Danny Elfman, et un ensemble incroyable composé de quelques-uns des plus grands noms d’Hollywood et des meilleurs acteurs de personnages.

En commençant par les visuels, la palette de couleurs hyper stylisée vue dans la cinématographie, la conception de la production, la garde-robe et la direction artistique a donné vie à l’art de la bande dessinée originale d’une manière encore plus impressionnante que si c’était le cas aujourd’hui. Produite à la fin des années 1980, toute cette couleur vibrante et cette scénographie unique devaient être réalisées pratiquement. Tout au long de ce film, vous trouverez quelques-unes des peintures mates les plus étonnantes que vous ayez jamais vues, parfaitement exécutées par le peintre mat de Disney Michael Lloyd et collègue peintre mat et superviseur des effets visuels Harrison Ellenshaw, sans parler de son père, le légendaire artiste Peter Ellenshaw, ainsi qu’une poignée d’autres artistes. Cela inclut les peintures mates qui améliorent les décors dans les prises de vue de la même manière que la technologie numérique est utilisée pour étendre les décors aujourd’hui, avec l’aide de miniatures et de ruse optique. Oui, il semble beaucoup moins réaliste que les effets utilisés aujourd’hui, mais dans le monde stylisé de Dick Tracy, il n’a fait qu’améliorer l’esthétique de la bande dessinée et a rendu les clichés d’établissement les plus banals vraiment stupéfiants. Vous pouvez voir une répartition incroyable de leur travail ici.

N’oublions pas la musique de Danny Elfman et Stephen Sondheim. Elfman fait ce qu’il fait le mieux en composant une partition héroïque et vivante qui cadre magistralement avec le style de bande dessinée global du film. En plus de cela, Sondheim a fourni plusieurs chansons originales pour enregistrer la superstar Madonna pour chanter Breathless Mahoney, la chanteuse sensuelle qui travaille dans la boîte de nuit appartenant à Alphonse « Big Boy » Caprice. Ces chansons aident à faire plusieurs séquences, en particulier des montages de lutte contre le crime, d’autant plus mémorables, et la voix de Madonna ne fait que les élever. C’est exactement pourquoi Sondheim a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale, qui n’est que l’un des trois prix qu’ils ont reçus de l’Académie, les autres étant pour la meilleure direction artistique et le meilleur maquillage.

En parlant de maquillage, les artistes John Caglione Jr. et Doug Drexler et tout leur département mérite des éloges sans fin pour avoir transformé certains des plus grands noms d’Hollywood et des acteurs de personnages bien connus en caricatures de gangsters méconnaissables. En plus d’Al Pacino qui le fait passer pour le grand garçon au dessin animé et méchant, il y a R.G. Armstrong comme Pruneface, Chuck Hicks comme The Brow, Paul Sorvino comme Lips Manlis, William Forsythe comme Flattop, James Caan comme Spaldoni, Dustin Hoffman comme Mumbles, et plus encore. Chacun d’eux a le visage totalement recouvert de prothèses avec un trait de signature qui inspire leurs noms, leur donnant diverses déformations pour les reconnaître instantanément comme les méchants.

En plus de cela, le film propose également des rôles de soutien et des parties de bits pour les goûts de Dick Van Dyke, Charles Durning, Seymour Cassell, Mandy Patinkin, Kathy Bates, Catherine O’Hara, et Colm Meaney. De plus, Glenne Headly en tant que petite amie négligée de Dick Tracy et Charlie Korsmo comme le Kid donne Dick Tracy un charme doux pour accompagner les pitreries colorées du gangster.

Dick Tracy fait vivre les bandes dessinées sur grand écran d’une manière qui Homme chauve-souris pas l’année précédente, et c’est dommage que le public ne l’apprécie pas autant à l’époque. Même s’il n’a pas eu autant de succès au box-office et a été mal compris par certains critiques à l’époque (même si heureusement Roger Ebert a reconnu les réalisations de ce film), Dick Tracy mérite une place dans l’histoire du film de bande dessinée parmi certains des titres les plus influents et les plus vénérés du sous-genre, et Warren Beatty devrait être félicité pour avoir dépassé le budget pour donner vie à cette vision audacieuse.

