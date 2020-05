DIAMOND vise à rallier l’industrie avec des plans de «retour» pour le 20 mai

Crédit: Diamond Comic Distributors



Diamond, le plus grand distributeur de l’industrie nord-américaine de la bande dessinée, lance un Retour Le retour mise en place de la campagne jusqu’à la reprise prévue du 20 mai de la livraison de nouvelles bandes dessinées aux détaillants du marché direct.

« Je pense que notre retour sera plus important que notre revers », a déclaré le fondateur / PDG de Diamond, Steve Geppi, à Newsarama. « Les revers sont toujours négatifs, mais nous savons maintenant que notre retour sera formidable. »

La vidéo suivante a été partagée par Diamond, Geppi s’exprimant Soutenez le retour – et appelant certains de ses amis de l’industrie à se joindre à nous dans l’espoir de rendre ce virus viral:

Les magasins de bandes dessinées et de jeux locaux rouvrent, redémarrent et reconstruisent en toute sécurité, et leur retour sera plus important que leur revers! C’est pourquoi le président-directeur général de Geppi Family Enterprises, Steve Geppi, met les fans de la culture pop #BackTheComeback! pic.twitter.com/bDZFMTwAEO – backthecomeback (@backthecomeback) 13 mai 2020

Geppi espère également que Soutenez le retour sera un front unifié sur la couverture d’autant de bandes dessinées que possible dans les prochains mois. L’objectif est que ces bandes dessinées de marque soient considérées comme des objets de collection de «l’ère pandémique», et il prévoit de publier une liste de contrôle pour les collectionneurs.

Le distributeur de bandes dessinées de longue date dit à Newsarama qu’il a déjà des engagements de BOOM! Studios, Dark Horse Comics et Dynamite Entertainment, avec une approbation «provisoire» pour Image de son président, Todd McFarlane. Quant à Marvel et DC, eh bien … il n’a pas encore demandé – mais espère que l’annonce les poussera à se joindre.

« Eh bien, techniquement, je ne leur ai pas encore demandé », a déclaré Geppi. « J’essaie d’utiliser une petite pression des pairs ici. »

La première livraison de livres de Diamond depuis le hiatus influencé par COVID-19 emportera également Soutenez le retour marque, ainsi qu’une lettre de Geppi aux détaillants.

« Lorsque les boîtes arriveront pour les livres du 20 mai, je ne veux pas que ce soit » juste une autre « boîte. Je veux que ce soit un événement », a déclaré Geppi. « Les boîtes auront une grande étiquette pour Soutenez le retouret à l’intérieur il y aura une lettre de moi pour les exciter. Je vais les encourager à prendre des photos de la boîte, du déballage et de la réouverture. «

Dans le cadre de Soutenez le retour, Geppi et Diamond collecteront des fonds pour le Book Industry Charitable Fund (BINC), le Comic Book Legal Defence Fund (CBLDF) et le Jack Vasel Memorial Fund (un organisme de bienfaisance pour les magasins de jeux) avec des ventes de chemises et une vente aux enchères d’objets de collection. La vente aux enchères sera organisée par la société sœur de Diamond, Diamond International Galleries – et ensemencée par plus de 50 000 $ d’articles donnés par la collection personnelle de Geppi. L’enchère est prévue pour juillet / août, chaque gagnant de l’enchère choisissant vers quel organisme de bienfaisance les fonds seront versés.

Bien que son entreprise et pratiquement toutes les entreprises de bandes dessinées aient été affectées par la pandémie de COVID-19, Geppi a déclaré à Newsarama que c’était « des règles du jeu équitables » – car chaque secteur d’activité a été affecté.

« C’est presque un concours maintenant – comment notre industrie se rétablit-elle par rapport à une autre? Montrons-leur qui nous sommes. Montrons notre passion », a déclaré Geppi. Vous nous avez vus nous rétrécir et nous arrêter, mais c’est maintenant notre chance – toutes choses étant égales par ailleurs – que nous nous rassemblions. «

« Tant de gens ont prédit la mort des bandes dessinées, mais nous sommes sur le point de leur montrer qui nous sommes. »