Diamond Talks DC Comics – « Toutes les commandes sont toujours dans notre système »

Il y a presque un mois, Diamond a fermé ses portes aux nouvelles bandes dessinées dans le cadre de la situation mondiale actuelle et a fait des licenciements. Ils ont déclaré aux éditeurs qu’ils cesseraient de payer pour les produits reçus tout en exigeant simultanément les paiements dus des détaillants. Bleeding Cool a eu le premier mot que Diamond allait redémarrer à la mi-mai et rembourser les éditeurs à temps, mais avant que cela ne se produise, DC Comics a annoncé qu’il publierait des bandes dessinées d’ici la fin du mois dans les magasins de bandes dessinées encore ouverts. les recevoir. Ils l’ont fait avec deux nouveaux distributeurs de bandes dessinées dirigés par deux anciennes librairies de bandes dessinées, Midtown et DCBS, à la grande consternation des détaillants et à l’aveuglette des éditeurs.

À l’époque, Bleeding Cool a rapporté la réaction de Diamond à cette décision: « Nous apprécions notre partenariat avec DC et continuerons à les soutenir en tant que distributeur. Notre objectif est carrément de mettre les produits de divertissement de nos industries entre les mains des fans aussi rapidement et Comme nous l’avons dit ce matin avec nos fournisseurs et détaillants, nous élaborons actuellement nos plans de redémarrage et ciblons de la mi-mai à la fin mai l’envoi de nouveaux produits hebdomadaires. Si nous voyons des signes qu’il est sûr de reprendre l’expédition plus tôt, nous le ferons certainement. Cependant, avec le nombre limité de détaillants ouverts et la plupart des clients sur les commandes à domicile, notre objectif est de soutenir notre industrie et la santé et la sécurité de nos parties prenantes. «

Cependant, à partir d’aujourd’hui, Diamond a ajouté de la clarté. Diamond Comic Distributors a maintenant publié les déclarations suivantes, dans lesquelles elles semblent contredire la déclaration de DC Comics selon laquelle toutes les commandes de DC Comics via Diamond ont été annulées. Dont, bien sûr, 230 000 tirages de Homme chauve-souris # 92 qui reste dans les entrepôts Diamond. Diamond semble toujours croire que ces commandes sont très en direct – et disponibles pour modification et retour. La déclaration se lit comme suit:

Diamond répond aux questions sur DC Comics

« Diamond apprécie votre patience alors que nous travaillons avec notre partenaire de longue date, DC Comics, sur les détails suite à leur récente annonce concernant leur prochaine liste de périodiques hebdomadaires. Nous avons confirmé que les commandes que vous avez passées auprès des distributeurs Diamond Comic pour les produits à venir sont toujours dans notre système. et sera réalisé lorsque nous reprendrons la distribution de nouveaux produits hebdomadaires. Comme nous l’avons mentionné dans notre Mise à jour COVID-19 la semaine dernière, nous nous efforçons de reprendre les opérations de la mi-mai à la fin mai et nous espérons aider nos détaillants partenaires à se remettre des effets commerciaux de cette épidémie et des mesures de quarantaine connexes. Nous avons déjà entendu beaucoup d’entre vous et souhaitons profiter de l’occasion pour répondre à certaines des questions les plus fréquentes: «

Q: Quel est le statut des commandes que j’ai passées auprès des distributeurs Diamond Comic?

R: Toutes les commandes sont toujours dans notre système, et nous avons un inventaire qui nous permettra de remplir ces commandes lorsque nous reprendrons la distribution de nouveaux produits hebdomadaires.

Q: Et si je souhaite ajuster mes commandes de produits DC Comics?

R: Nous annoncerons une date FOC mise à jour une fois que nous aurons fixé une date ferme pour reprendre la distribution. Nous fournirons le calendrier de sortie des produits offerts pendant notre pause de distribution afin que les détaillants puissent planifier en conséquence. Les commandes de produits DC peuvent être ajustées à ce moment pour répondre à la demande prévue. Nous aurons également des produits disponibles pour réapprovisionnement.

Q: Diamond aura-t-elle accès à tous les produits proposés par DC Comics?

R: Nous proposerons tous les produits DC Comics proposés au marché direct par le biais de nos processus habituels de sollicitation, de FOC et de réapprovisionnement.

Q: Les produits lancés pendant la pause hebdomadaire de Diamond dans la distribution hebdomadaire seront-ils tous expédiés en même temps?

R: Nous travaillons sur un calendrier pour aborder la sortie de toutes les bandes dessinées et les échanges qui sont publiés sur d’autres canaux pendant que notre distribution est en pause. Nous prévoyons d’étaler ces produits sur une période de plusieurs semaines, en plus des nouveaux titres qui seront expédiés chaque semaine lorsque nous reprendrons la distribution de nouveaux produits hebdomadaires. Nous pensons que la diffusion de ce produit, plutôt que de le publier en une seule fois, est préférable pour les détaillants qui intensifieront leurs opérations lentement et à différentes vitesses dans tout le pays.

Q: Les produits de DC Comics sont-ils toujours retournables?

R: DC Comics continuera d’honorer son offre de retour pour les produits commercialisés entre le 18 mars et le 24 juin 2020.

Q: Quel jour DC Comics sera-t-il mis en vente?

R: Nous continuerons de travailler avec l’équipe de DC Comics pour clarifier le calendrier de sortie de leurs produits avant de reprendre la distribution de nouveaux produits hebdomadaires. À mesure que de plus amples informations seront disponibles, nous fournirons des mises à jour via Diamond Daily. Bien que nous attendions avec impatience la reprise de nouveaux produits hebdomadaires, nous savons que de nombreux détaillants continuent de profiter de réapprovisionnement du produit de la liste via le site Web des services aux détaillants de Diamond.

Bleeding Cool continuera de rendre compte de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’industrie de la bande dessinée via ce lien.