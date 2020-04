Diamond reprendra la distribution de ses bandes dessinées le 20 mai

Crédit: Diamond Comic Distributors



Détaillant de bandes dessinées Ryan Higgins, propriétaire de Comics Conspiracy à Sunnyvale, en Californie. a tweeté samedi soir une nouvelle page de commande des distributeurs Diamond Comic est en ligne, permettant à leurs comptes de détail de commander des titres DC devant être expédiés par Diamond le mercredi 20 mai.

Diamond avait précédemment annoncé son intention de rétablir la distribution de la mi-mai à la fin mai après avoir suspendu ses opérations au début du mois en raison de la crise des coronavirus.

Selon Higgins, les titres disponibles avec un FOC (Final Order Cut-off) de lundi sont les mêmes titres que l’éditeur a annoncé seront disponibles via de nouveaux distributeurs régionaux Lunar et UCS et sur les plateformes numériques les mardis à partir du 28 avril. ici et ici pour ces listes DC.

Le détaillant a ajouté: « Nous attendons tous les autres éditeurs sur FOC la semaine prochaine pour 5/20. » Et dans un tweet de suivi, « Ou, en d’autres termes, Diamond expédie à nouveau de nouvelles bandes dessinées! »

Dans un courrier électronique adressé à Newsarama samedi soir, Higgins a décrit ses attentes à l’égard de tous les autres éditeurs à suivre la semaine prochaine comme « une simple supposition », en raison du calendrier précédemment énoncé par Diamond.

La page de commande DC qui aurait été mise en ligne aurait été précédée samedi matin par un « avis urgent » aux détaillants de la société mère Diamond Geppi Family Enterprises informant les détaillants qu’ils devaient soumettre de nouvelles quantités de commandes DC à la demande de l’éditeur d’ici lundi, citant à nouveau un retour en milieu de journée. fin mai comme cible.

« DC Comics publiera ces produits par le biais d’autres sources avant notre distribution, mais nous disposerons d’un inventaire pour remplir vos commandes lors de notre premier envoi », indique la lettre, rappelant aux détaillants qu’il est essentiel de soumettre des commandes mises à jour pour ces produits avant midi lundi. .

La lettre va informer les détaillants que les périodiques DC dont la date de mise en vente est le 26 mai seront ajoutés à la liste FOC lundi avec un petit nombre de produits DC Collectibles.

La lettre ne traite pas des produits d’autres éditeurs.

Recherchez plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.