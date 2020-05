DIAMOND prévoit de réviser son catalogue de demandes de soumissions pour MARVEL, DC, IMAGE, et plus

Crédit: Diamond Comic Distributors



Diamond Comic Distributors a annoncé son intention de publier des sollicitations révisées pour les bandes dessinées à venir et d’autres produits dans une nouvelle édition de mai / juin de leur (généralement) mensuel Aperçus le catalogue arrivera le 27 mai. Traditionnellement, les éditeurs partagent tôt ces sollicitations avec la presse et les lecteurs.

Normalement, Diamond’s Aperçus le catalogue qui arrivera fin mai comportera des bandes dessinées qui seront expédiées en août. Le distributeur a confirmé pour Newsarama que les produits contenus dans le nouveau catalogue seront ciblés pour les dates de mise en vente d’août 2020.

Citant les «retards de production créés par l’épidémie de COVID-19», ce numéro (# 380 pour les finalistes) comprendra «tous les articles initialement destinés à la sollicitation de mai, ainsi que les nouveaux articles sollicités en juin. Tous les articles du catalogue porteront des codes d’article avec un Préfixe JUN20. «

D’après leur libellé, il semble que tous les titres faisant partie des sollicitations originales de mai 2020 (tels que ceux de Marvel, DC, Image Comics) figureront dans ce catalogue, ainsi que de « nouveaux éléments », éventuellement ceux du premier juin. Sollicitations 2020 également publiées précédemment.

« La date limite pour les commandes d’avril Aperçus a été reportée au 21 mai, les éditeurs développant actuellement leurs calendriers de publication, équilibrant l’appétit des détaillants et des consommateurs pour les nouveaux produits avec leur propre chaîne d’approvisionnement et les besoins de leur équipe créative « , lit un courriel Diamond expliquant les dates.

« Une grande partie de ce produit sera reprogrammée en juin et juillet, avec le mois de mai / juin Aperçus contenant principalement des produits ciblés pour les dates de mise en vente d’août. Chaque éditeur gérera ces défis à sa manière et nous continuerons à partager leurs messages via PREVIEWSWorld.com et les mises à jour des détaillants. «

En d’autres termes, le reste du mois de mai (Diamond a l’intention de reprendre la distribution le 20 mai), juin et juillet seront des mois de rattrapage sur le marché direct pour les articles initialement destinés à être expédiés en avril et au début du mois de mai.

En ce qui concerne les titres qui sortiront le 20 mai et entre les deux, Diamond a déjà publié une liste non finalisée pour la première date, mais aucun détail ferme sur les autres expéditions.