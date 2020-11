Dial M For Murder Série télévisée May Star Alicia Vikander – / Film

Une fois, j’ai suggéré qu’Hollywood devrait refaire Composez M pour meurtre, la pièce de théâtre à la dynamite du dramaturge Frederick Knott qui a été adaptée dans un film d’Alfred Hitchcock en 1954. Trois ans plus tard, ma suggestion est enfin prise en compte: un remake est en cours de développement pour la télévision, avec lauréat d’un Oscar Alicia Vikander producteur exécutif et potentiellement en vedette dans le projet.

Deadline rapporte que Vikander, qui a remporté un Oscar pour sa performance en 2016 La fille danoise, est prêt à produire un Composez M pour meurtre série limitée par le biais de sa société de production Vikarious Film. Elle regarde un rôle principal dans la série (bien que cela n’ait pas encore été finalisé), et cette itération «réinvente l’histoire classique du thriller à suspense du point de vue féminin».

Michael Mitnick (Le donneur) crée la série et servira d’écrivain avec Boardwalk Empire et Les Sopranos vétéran Terence Winter superviser le projet en tant que producteur exécutif. Mitnick et Winter ont déjà travaillé ensemble sur Vinyle, La série HBO éphémère de Martin Scorsese. Il n’y a pas encore de directeur attaché.

Fait intéressant, cette version de Dial M For Murder «est en cours de développement comme une série d’anthologies avec des tranches de suivi potentielles dans le genre thriller à suspense d’un point de vue tout aussi féminin.»

La pièce originale et le film de Hitchcock de 1954 racontent l’histoire d’un ancien joueur de tennis (Ray Milland) qui découvre que sa femme (Grace Kelly) a une liaison avec un romancier américain (Robert Cummings), alors il engage un petit escroc pour l’assassiner. Comme cela arrive souvent dans les histoires de crime comme celles-ci, les choses ne se passent pas comme prévu et une série d’événements inattendus se produit, aboutissant à une conclusion passionnante. L’histoire est conçue et exécutée de manière experte (Knotts a écrit le scénario du film basé sur sa propre pièce), et en contraste frappant avec un mystère comme Le grand sommeil, celui-ci donne l’impression que chaque extrémité libre est attachée de manière satisfaisante.

Avec le bon matériel, Vikander peut offrir une performance qui va de pair avec n’importe qui de sa génération. J’adore l’idée qu’elle entre dans un environnement mystérieux classique comme celui-ci, car elle a eu de gros ratés ces dernières années. J’adorerais la voir avoir un peu de résurgence, et en attendant, permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous encourager à chercher son travail chez Derek Cianfrance. La lumière entre les océans, ce qui est déchirant et profond et charmant et profondément, profondément humain.

