Dial A pour le film des tantines en cours d’adaptation pour Netflix – / Film

Tout juste sorti du bateau créateur Nahnatchka Khan a ancré sa sitcom ABC bien-aimée et a signé avec Netflix pour s’adapter Composez A pour tantines, un prochain livre de comédie romantique d’un auteur indonésien Jesse Q. Sutanto qui est décrit comme «Crazy Rich Les asiatiques se rencontre Week-end chez Bernie.«

Selon The Hollywood Reporter, Khan s’est associé à Netflix pour adapter le prochain livre très en vogue Composez A pour tantines, qui a certainement un ton unique, compte tenu de la description du principe de « Crazy Rich Asians se rencontre Week-end chez Bernie.« Ce sont deux films très différents: Crazy Rich Asians est une comédie romantique de luxe moelleuse sur une femme sino-américaine de la classe moyenne qui découvre que son petit ami est incroyablement riche, tandis que Week-ends à Bernie‘S est une comédie noire sur deux amis en vacances qui tentent de cacher le corps de leur patron frauduleux. Mais l’histoire de Composez A pour tantines semble être exactement cela, à la suite d’un « jeune photographe de mariage qui, avec sa mère et ses tantes, essaie de cacher le corps de son rendez-vous aveugle tout en travaillant le jour du mariage d’un client riche. »

« Composez A pour tantines est un tour de page brillant et amusant plein de rebondissements incroyables; une date qui a tragiquement mal tourné, des tantes bien intentionnées mais qui se mêlent, un type d’héroïne entièrement nouveau et une grande romance « , a déclaré à THR Lisa Nishimura, vice-présidente de Netflix pour les documentaires originaux et les longs métrages indépendants.. « Avec le talent singulier de Nahnatchka Khan à la barre, nous avons trouvé l’association parfaite pour cette histoire incroyable et vibrante. »

Avec le jeu ironique du titre sur Alfred Hitchcock Composez M pour Murder et la promesse d’une autre rom-com avec des leads asiatiques, le film semble tout droit dans l’allée de Netflix, qui est devenu la plaque tournante des rom-coms à petit budget et a rencontré le succès avec des romans asiatiques comme Soyez toujours mon peut-être et À tous les garçons que j’ai aimés avant. Mais c’est un peu fou que le livre, qui a été repris par Berkley Books au début du printemps, mais qui ne sortira pas avant Avril 2021, a suscité tellement de buzz juste en raison de son pitch que Netflix était prêt à donner le feu vert. Mais peut-être que Khan, qui a dirigé Netflix Soyez toujours mon peut-être et a été félicité pour donner vie à la première sitcom dirigée par des Américains d’origine asiatique avec Tout juste sorti du bateau, est passionné par le projet.

Khan développe le film pour réaliser et produira également avec Chloé Yellin via la bannière Netflix du duo, Fierce Baby Productions. Produisant également sont John Davis et Jordan Davis pour Davis Entertainment. Sutanto sera producteur exécutif. L’équipe recherchera bientôt des écrivains.

