Diablo 3 La saison 22 a maintenant une date de sortie

Après quelques semaines de retard, Blizzard a finalement révélé Diablo III Saison 22 – Shades of the Nephalem sortira le 20 novembre. De nombreux bugs dans le patch 2.6.10 de Diablo III ont obligé à prolonger la saison 21 du jeu d’action-RPG. , qui a poussé la sortie de la saison 22 à une date plus tardive que prévu initialement, faisant de la saison 21 la deuxième plus longue de l’histoire du jeu.

La saison 22 apporte un nouveau thème sombre et des fonctionnalités passionnantes. Tout sanctuaire ou pylône que vous activez créera un clone d’ombre de votre classe avec l’une des trois constructions prédéterminées. Le pouvoir du clone évolue avec le vôtre et dure une minute, ou jusqu’à la mort.

En plus du nouveau thème de la saison, il existe également des récompenses cosmétiques qui peuvent être gagnées en complétant tout le parcours de la saison, ainsi que des articles de retour de la saison 10, au cas où vous les auriez manqués. Les nouveaux articles cosmétiques incluent un animal de compagnie Livre de Caïn un peu bizarre et un cadre de portrait de la civilisation perdue.

Pour le plus grand plaisir des fans, la nouvelle saison offre également à Kanai’s Cube un quatrième emplacement dans lequel vous pouvez mettre n’importe quel pouvoir. Cette machine à sous ne sera disponible que pendant la saison 22, alors assurez-vous d’en profiter pendant que vous en avez la chance.

📢 Saison 22 – Shades of the Nephalem lance le 20 novembre! Préparer à 😱 Shadow Clones🙌 4ème emplacement sur le cube de Kanai🎁 Mises à jour des cadeaux de Haedrig 🔍 Détails: https://t.co/qSLliMsQO6 pic.twitter.com/PlnobawGFO – Diablo (La saison 21 est EN DIRECT) (@Diablo) 6 novembre 2020

Jetez un œil aux notes de mise à jour complètes de la saison 22 pour en savoir plus sur tous les nouveaux ajouts, et consultez notre date de sortie de Diablo 4, les versions de Diablo 4 et les informations sur les classes de Diablo 4 pour vous tenir au courant de tout ce qui concerne Diablo.