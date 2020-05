Diablo 2 Remaster aurait été développé par Vicarious Visions

Selon un nouveau rapport du site français Actu Gaming, la rumeur Diablo II remaster est géré par Vicarious Visions – le studio derrière le récent Crash Bandicoot remasters.

Un certain nombre d’initiés connus ont affirmé l’année dernière qu’un Diablo II remaster était en développement, mais BlizzCon 2019 allait et venait et il n’y avait aucun signe de cela. Selon Actu Gaming, qui a cité des sources proches de Blizzard, le remaster sera appelé Diablo II ressuscité et sa sortie est prévue dans le courant du quatrième trimestre 2020. Cependant, la source n’est pas trop sûre de la fenêtre de sortie en raison de la pandémie en cours.

Fait intéressant, peu de développeurs du jeu original ont déclaré à GameSpot l’année dernière qu’un remaster était improbable étant donné que son code et ses ressources avaient été perdus ou corrompus. Cependant, beaucoup ont contesté ces allégations.

« Nous avons perdu beaucoup d’actifs, des actifs artistiques », a déclaré le créateur Erich Schaefer. « Ça ferait très difficile pour Blizzard de faire un Diablo II remasteriser parce que tous les actifs que nous avons utilisés ont quasiment disparu. Ils devraient les faire à partir de zéro. » Schaefer a ajouté que l’équipe était en mesure de reconstruire certains des actifs mais a affirmé que «toute l’histoire» était perdue.

Nous demandons à nos lecteurs de prendre toutes les rumeurs avec un grain de sel mais celle-ci vient des mêmes personnes qui ont fui avec précision Diablo IV et Overwatch 2 alors ne dis jamais jamais.

Comme d’habitude, nous continuerons à partager les mises à jour et plus d’informations. En attendant, partagez votre opinion sur le rapport avec nous ci-dessous.

[Source: Actu Gaming via ResetEra]