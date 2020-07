DFL publie les matchs de la Bundesliga et de la 2. Bundesliga le 7 août

Ubisoft Forward nous a fourni de nouveaux regards sur des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion et Far Cry 6 plus tôt ce mois-ci. Mais il y a encore de nombreux jeux sur le registre de l’éditeur qui n’ont pas fait leur apparition à l’émission, comme Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters. […] Plus

Partager : Tweet