DFB: les ligues régionales nomment trois promoteurs

Les sponsors des ligues régionales responsables ont nommé leurs promoteurs promus sportifs à la 3e ligue à temps. La Fédération allemande de football a annoncé lundi. En conséquence, le FC Saarbrücken (sud-ouest), le VfB Lübeck (nord) et le Türkgücü Munich (Bavière) se lèvent. Le quatrième grimpeur sera déterminé en deux matchs entre le 1. FC Lok Leipzig (nord-est) et le SC Verl (ouest) les 25 et 30 juin.

Cependant, la DFB a souligné que la procédure d’admission pour la 3ème ligue n’était pas encore terminée. Dans la procédure d’admission, la DFB vérifie la performance économique et technique et organisationnelle des clubs – similaire à la procédure d’octroi de licence de la Ligue allemande de football en Bundesliga et 2e Bundesliga.

Un refus d’admission en raison de performances économiques non prouvées ne peut avoir lieu cette année. Cet assouplissement a été décidé par le DFB Présidium le 8 avril au cours de la crise de la couronne pour la 3e division et la Bundesliga féminine.