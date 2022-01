Dexter New Blood : résumé et explication de la fin

La série Dexter: New Blood se déroule une décennie après la série originale. Le personnage éponyme (Michael C. Hall) est aussi loin du soleil de Miami dans la nouvelle série qu’il peut l’être. Il vit maintenant dans la ville enneigée d’Iron Lake, New York, et travaille dans un magasin de poisson et de gibier. Il n’a tué personne depuis le moment où il a simulé sa mort et a disparu. Cependant, son Passager Noir revient lorsqu’il rencontre Matt Caldwell, qui correspond parfaitement à son modus operandi. La nuit où il tue Matt, il découvre que Harrison (Jack Alcott), le fils qu’il a laissé derrière lui, est venu le chercher.

Au fur et à mesure que la série progresse, Dexter découvre que Harrison a hérité de son Passager Noir et doit se battre pour sauver son âme du père de Matt, Kurt (Clancy Brown), qui se révèle également être un tueur en série. En fin de compte, la petite amie de Dexter, la chef de la police d’Iron Lake, Angela Bishop (Julia Jones), découvre la vérité à son sujet et orchestre sa perte. En attendant une potentielle saison 2, Betanews vous dit tout ce que vous devez savoir sur la fin de Dexter: New Blood.

Attention spoilers à venir sur Dexter New Blood dans la suite de l’article

Récap du final de Dexter New Blood saison 1

L’épisode final, intitulé ” Les péchés du père “, commence alors qu’Angela écoute les enregistrements de Molly (Jamie Chung) pour ce qui aurait été son podcast sur Matt et Iron Lake. Comme elle n’a pas eu de nouvelles de Molly depuis plus de 72 heures, Angela lui lance un APB. Pendant ce temps, alors que Dexter se tient devant les ruines de sa maison, il regarde autour de lui et voit que ses voisins sont là pour l’aider. Cela lui rappelle qu’il a choisi Iron Lake comme lieu de séjour à cause des bonnes personnes qui s’y trouvent.

Angela dit à Dexter que sa cabine a été incendiée à cause d’un incendie criminel. Harrison trouve le mensonge parfait pour son père et dit à Angela que ce sont peut-être les garçons qui l’ont attaqué plus tôt pour avoir cassé le bras de leur ami. Elle trouve plus tard la vis de Matt (celle que Dexter avait) dans les décombres. Elle rentre ensuite chez elle, envoie à la fois Audrey et Harrison avant d’arrêter Dexter pour le meurtre de Matt avec l’aide de Logan.

L’interruption d’une décennie après le meurtre a rendu Dexter bâclé et enclin à faire des erreurs. Mais il n’a pas beaucoup perdu de l’acuité de son intellect. Il sait que les preuves qu’Angela a réunies ne suffiront pas à le condamner. Angela le sait aussi et a soudain une idée. Elle appelle Angel Batista, qu’elle a rencontré lorsqu’elle était à New York avec Molly, et lui envoie une photo de Jim Lindsay/Dexter Morgan. Après toutes ces années, Angel se rend compte que son ex-femme, María LaGuerta, avait raison depuis le début.

Par la suite, elle essaie d’interroger Dexter une fois de plus, l’informant qu’elle a découvert qu’il est le boucher de Bay Harbor et que Batista est en route pour Iron Lake. Réalisant que c’est probablement la fin du chemin pour lui, Dexter joue sa dernière main. Il demande à Angela d’éteindre la caméra avant de révéler la vérité sur Kurt et où l’ancien Caldwell avait caché les corps de ses victimes au cours des 25 dernières années.

Fin de Dexter New Blood : Dexter est-il mort ? Pourquoi Harrison se met à tuer ?

Oui, Dexter est mort. Son fils Harrison le tue vers la fin du dernier épisode de Dexter: New Blood saison 1. Après avoir renvoyé Angela, Dexter essaie de maîtriser le sergent Logan afin qu’il puisse sortir de sa cellule, mais l’officier prend son arme, et Dexter finit par le tuer. Il appelle ensuite Harrison depuis le téléphone de Logan et lui demande de le rencontrer avec leur camionnette. Après avoir tué Kurt et vu que sa maison avait été incendiée, Dexter s’est rendu compte que lui et Harrison devraient quitter Iron Lake et trouver une maison ailleurs. Comme on pouvait s’y attendre, Harrison était réticent, car tous ses amis et Audrey étaient à Iron Lake. Mais après avoir assisté à l’arrestation de Dexter, Harrison avait probablement compris que ce n’était pas sûr pour eux dans la ville de New York.

Cependant, au moment où il voit des taches de sang sur son père, Harrison fait le lien et se rend compte que Dexter a tué Logan, qui est un homme innocent. Cela va complètement à l’encontre du code que son père prétend suivre. C’est aussi un moment de sobriété pour le public. Beaucoup d’entre nous en sont venus à voir Dexter comme un anti-héros ou un justicier, alors qu’en réalité, il s’agit d’un anti-méchant dont le monstre intérieur est guidé par un ensemble de choses à faire et à ne pas faire. Le fait même que Dexter tue Logan pour retrouver Harrison prouve que le code n’est pas absolu pour l’ancien CSI.

Après qu’Harrison ait refusé de l’accompagner, Dexter déclare qu’il laissera Iron Lake tranquille. Cependant, son fils pointe sur lui le fusil qu’il a reçu pour son anniversaire. Harrison accuse son père d’avoir causé la mort de Deb et Rita, une accusation que Dexter accepte. Dans cette scène remarquable, Dexter passe le flambeau proverbial à son fils. Il n’est maintenant pas différent de tous ces meurtriers qu’il a tués. Quand Harrison le tue, il devient ce qu’était Dexter. Et Dexter, à son tour, devient sa première victime.

Angela arrive et laisse Harrison partir, lui disant de ne jamais revenir. Dans le camion de son père, Harrison trouve une lettre que Dexter a écrite à Hannah sur sa vie et ses espoirs pour Harrison. Alors qu’Harrison sort d’Iron Lake, il transporte avec lui le Dark Passenger, l’héritage de son père.

Pour rappel, la série Dexter New Blood est dispo en streaming sur Canal+ en France.