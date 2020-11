Dexter, la fille de Diane Keaton, se fiance

2020-11-09 07:30:05

La fille de Diane Keaton, Dexter, s’est fiancée à son petit ami Jordan White après un peu plus d’un an de fréquentation.

La fille aînée de Diane Keaton, Dexter, est fiancée.

La fille de 25 ans du lauréat d’un Oscar est allée sur Instagram ce week-end pour partager l’heureuse nouvelle qu’elle et son petit ami Jordan White ont fait passer leur relation au niveau supérieur après un peu plus d’un an de rencontres.

Dexter a posté une série de clichés de Jordan proposant dans une cave et a sous-titré le message: «Ce matin a commencé par la grêle et s’est terminé par un diamant! Je ne peux pas croire que je suis fiancé! #engaged #wine #fiance #omg (sic) »

La proposition intervient cinq mois seulement après que le couple aimé ait célébré son anniversaire d’un an.

Dexter a écrit en juin: «Mardi, c’était la Jordanie et mon premier anniversaire. Il a créé Loco Moco avec sa propre version. Merci pour un délicieux repas et une soirée incroyable. Joyeux anniversaire (tardif)! #oneyear #locomoco #menthatcook #quarantine (sic) »

Dexter a été adopté par l’actrice du « Book Club » en 1996, et Diane a ensuite adopté un fils nommé Duke, 20 ans, en 2001.

Pendant ce temps, alors que la fille de Diane est sur le point de marcher dans l’allée, la star hollywoodienne a précédemment admis qu’elle ne pense pas que ce soit une « bonne idée » pour elle-même d’avoir un mari.

La star du « First Wives Club » – qui a eu une relation amoureuse avec Woody Allen, Warren Beatty et Al Pacino dans le passé – n’a fréquenté personne depuis trois décennies et n’a aucun regret de ne pas s’être fait attacher.

Elle a déclaré: «Aujourd’hui, j’y pensais. J’ai 73 ans et je pense que je suis la seule de ma génération et peut-être avant qui a été une femme célibataire toute sa vie.

« [I’m not sad] parce que je pense que j’avais besoin de plus d’un aspect maternel. Je ne pense pas que cela aurait été une bonne idée pour moi de me marier, et je suis vraiment content de ne pas l’avoir fait, et je suis sûr qu’ils en sont heureux aussi. «

Mots clés: Dexter Keaton, Diane Keaton Retour au flux