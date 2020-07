Devolver Digital organise un événement de style direct plus tard ce mois-ci

Devolver Digital a une histoire récente de se présenter à l’E3 avec des conférences de presse de plus en plus ridicules, et nous l’adorons. Il n’est pas surprenant que, cette année, le label indépendant héberge une émission inspirée de Nintendo Direct, nommée à juste titre Devolver Direct.

Devolver Direct se dirige vers le futur le samedi 11 juillet à 12h Pacifique via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC— Devolver Digital (@devolverdigital) 1 juillet 2020

Dans un communiqué de presse, l’éditeur taquine « des révélations de nouveaux jeux, des révélations de gameplay, des annonces de dates de sortie et des invités spéciaux de l’industrie », en mettant l’accent sur le gameplay « parce que c’est ce que les jeunes d’aujourd’hui exigent ». La « présentation préenregistrée en direct » sera diffusée sur Twitch le 11 juillet à 12 h 00 HNP – ce qui se traduit par 15 h 00 HNE ou 20 h 00 BST.

Nous suivrons bien sûr la sortie de Devolver Direct et vous apporterons toutes les actualités PlayStation pertinentes. Serez-vous en accord? Préparez-vous à la folie dans la section des commentaires ci-dessous.