Dévoilement des films de Noël Star Wars Hallmark 2020

Dans les délais, Hallmark a annoncé la nouvelle gamme de Guerres des étoiles Des décorations de Noël qui seront disponibles à la commande tout au long de l'année. La gamme comprend les premières décorations de Noël de Le Mandalorien, de nouveaux ornements pour les deux Un nouvel espoir et le réveil de la forceet une poignée de Empire contre-attaque ajouts pour le 40e anniversaire du film cette année. Découvrez tous les 2020 Guerres des étoiles Décorations de Noël poinçonnées ci-dessous.





Le Mandalorien

Étant donné que Lucasfilm ne voulait rien gâcher l’année dernière en ce qui concerne la marchandise pour Le Mandalorien, cette année, nous recevrons des ornements pour le chasseur de primes de la série Disney + et pour l’actif officiellement connu sous le nom de The Child et affectueusement appelé Baby Yoda. C’est exactement l’ornement que les fans voulaient voir pour Baby Yoda, avec ce berceau flottant. Pendant ce temps, Mando a l’air bien avec un pistolet tiré et une cape dans le vent.

Le Mandalorien des ornements seront disponibles sur commande et dans les magasins Hallmark le 3 octobre.





Un nouvel espoir

L’original Guerres des étoiles le film obtient deux nouveaux ajouts à la gamme Hallmark. Le premier prend une scène du film où Dark Vador montre la puissance de la Force en s’étouffant Amiral Motti tout en trouvant son manque de foi dérangeant. C’est exactement le genre de scène festive que vous souhaitez afficher sur votre arbre de Noël pour que tous les enfants puissent voir.

Sur le côté le plus amusant, il y a un ornement du casque de pilote X-wing de Luke Skywalker, et il joue certaines de ses lignes les plus emblématiques du cockpit pendant la tranchée Death Star. Nous souhaitons juste qu’il n’y ait pas cette pièce noire bizarre en dessous.

L’ornement Lack of Faith sera en vente à partir de 11 juillet tandis que le casque X-wing de Luke arrive sur 3 octobre.





L’empire contre-attaque

En l’honneur du 40e anniversaire de l’une des plus grandes suites de tous les temps, Hallmark lance trois nouveaux ornements inspirés de L’empire contre-attaque. Le premier prend le véhicule impérial emblématique connu sous le nom d’AT-AT et le transforme en un ornement souvenir en métal, capturant la puissance dominante du déambulateur de transport blindé. Il sera disponible à la commande le jour de Star Wars, 4 mai.

En plus de cela, le X-wing de Luke Skywalker obtient encore un autre ornement Hallmark, mais cette fois, c’est la version recouverte de mousse du véhicule avec une verdure trouble partout après que Yoda l’a soulevé des marais de Dagobah avec la Force. Vous pouvez le commander à partir de 11 juillet.

Enfin, un plus unique Guerres des étoiles ornement arrivera inspiré par une célèbre photo de l’ensemble de L’empire contre-attaque. Il présente Carrie Fisher dans le rôle de la princesse Leia dans un bras par Peter Mayhew dans le rôle de Chewbabba. Non seulement c’est un grand ornement d’anniversaire pour le film, mais il commémore les dernières stars qui ont donné vie à ces personnages il y a tant d’années. Il est en vente le 3 octobre.

le réveil de la force

Enfin, Hallmark nous donne encore une autre version de BB-8, le droïde qui est parfaitement en forme pour être une décoration de Noël. Cependant, celui-ci semble réellement valoir la peine d’être acheté car il a le petit bras du droïde qui sort pour donner un coup de pouce flamboyant à Finn de le réveil de la force. Vous pouvez faire démarrer le petit gars 11 juillet.

Jetez un œil au reste de la 2020 Guerres des étoiles Décorations de Noël poinçonnées ici.

Restez à l’écoute pour plus des dernières décorations à venir dans la gamme Hallmark Keepsake plus tard cette année, y compris certaines inspirées de vos films et émissions de télévision préférés.

