Devinez qui revient sur Predator!? – Africadaidly

Le néerlandais est de retour!

… malheureusement, ce n’est pas pour une reprise sur grand écran souvent discutée.

Alors que les fanboys rêvent de Disney pour ramener la franchise de films « Predator » là où elle doit être – avec une suite directe à l’original de John McTiernan, avec comme chasseur de monstres veineux et poppin ‘- Playstation a annoncé un nouveau jeu vidéo basé sur sur la propriété… avec Ah-Nuld!

Le jeu actuel, «Predator: Hunting Grounds», a ajouté le néerlandais de Schwarzenegger à la programmation.

Jared Gerritzen, CCO du développeur du jeu Illfonic, dit que le jeu est en quelque sorte une suite du film de Schwarzenegger.

« Pour faire de Predator: Hunting Grounds le jeu que nous imaginions, il devait inclure l’histoire de Dutch et le ramener dans l’univers. Pour ce faire, nous avons créé deux éléments différents pour la communauté. La première est une mise à jour gratuite, disponible pour tous les joueurs propriétaires du jeu. Les joueurs pourront apprendre où le néerlandais a été pendant toutes ces années et entendre son histoire avec ses propres mots à travers une série de cassettes vocales que vous gagnez en progressant. »

« Le second est un pack DLC payant où vous pouvez jouer en néerlandais et avoir un accès anticipé au fusil » Hammerhead « QR5 et au couteau néerlandais! (disponible gratuitement pour tous les joueurs plus tard en juin) Pour le futur néerlandais, il était très excitant pour toute l’équipe. Créer les détails, travailler avec nos partenaires pour s’assurer que tout s’intègre parfaitement dans l’univers, et bien sûr travailler avec la légende lui-même a été un rêve devenu réalité. Nous ne pouvons pas attendre jusqu’à ce que vous puissiez accéder à la fois à la mise à jour gratuite et au DLC payant le 26 mai! »

Schwarzenegger rentre dans la jungle le 26 mai.

Quant aux chances de voir Schwarzenegger dans un autre film « Predator »? mince, je pense – en particulier maintenant que Disney possède la franchise, et sera plus susceptible d’attraper Josh Gad pour jouer le rôle principal dans un redémarrage qui voit le Predator être accueilli comme faisant partie de la famille d’un comptable ringard. « Venir cet été sur Disney +! »

Schwarzenegger a été invité à participer à « The Predator » de Shane Black mais, comme il l’a dit à d’autres (Robert Rodriguez, Stephen Hopkins, etc.), il ne veut pas retourner dans la franchise pour un simple caméo – il pense que cela tromperait le public d’un vrai Oaking.

En d’autres termes, faites-lui la tête, payez, louez un gros VR … et il sera là.