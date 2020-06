Deuxième tranche de détails et d’informations sur Joker

– – –

Le premier opus Joker est arrivé fin 2019 et est devenu un succès instantané de l’année. Le film a fait une énorme collection au box-office. Après ce succès retentissant, il est évident d’apporter sa suite. Si l’on en croit les informations, Warner Bros est en pourparlers avec Todd Philips pour réaliser le film. De plus, Joaquin Phoenix est approché pour représenter à nouveau Joker dans le Joker 2.

Date de sortie du deuxième opus de Joker

Comme déjà indiqué, Joker 2 est en cours de réalisation. Cependant, les créateurs du film n’ont officiellement laissé aucune nouvelle concrète sur la date de sortie. En outre, la pandémie de coronavirus a conquis le monde entier, faisant un arrêt indéfini des productions dans le monde entier, y compris celle de Joker 2. Donc, même si l’on pense que le script de Joker 2 a été préparé, il sera probablement publié par fin 2021.

Présentation de la première partie de Joker

Le film est basé sur l’histoire originale de Joker – l’un des méchants les plus emblématiques de l’histoire de la bande dessinée. L’histoire suit un homme nommé Arthur Fleck, qui n’est pas content de sa vie et qui lutte pour gagner de l’argent. En travaillant comme clown à temps partiel et en affrontant les moments difficiles, il souffre également d’une condition qui le fait éclater de rire incontrôlable. Il aspirait à être un comédien debout et à rêver grand. Cependant, il est coincé entre tout cela, ce qui lui fait lentement perdre son emprise sur la santé mentale.Joaquin Phoenix a livré une performance exceptionnelle dans le rôle de titulaire. Il s’est complètement immergé dans sa performance et a créé sa version unique du méchant.

Le casting et la question: Joaquin Phoenix reviendra-t-il?

Il n’y a aucune nouvelle concernant le casting confirmé de la suite. Cependant, il est tout à fait évident que le studio approchera Phoenix, étant donné que sa performance est pressenti pour une nomination aux Oscars. De plus, Zazie Beetz reviendra en tant que Sophie, la voisine du Joker après que Philips a confirmé que Joker ne l’avait pas tuée.

Terrain et remorque

La dernière scène de Joker montrait Arthur enfermé à l’hôpital d’État d’Arkham, après les émeutes de Gotham City. En outre, il a été vu dansant dans le couloir de l’hôpital, laissant des traces de pas rouges. Il y a donc bien sûr une chance pour lui d’être évacué de l’hôpital.Nous pourrions également voir la suite, en examinant la relation d’Arthur avec son beau-frère Bruce Wayne. Aussi, le thème du film Joker était centré autour d’Arthur se transformant d’une personne normale en un tueur à part entière. Il sera donc excitant de voir ce que la suite nous offrira de plus. La bande-annonce de Joker 2, elle n’est pas encore sortie. Nous devrons probablement attendre un certain temps

