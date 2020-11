Deuxième tour du Sénat en Géorgie: les courses ont des implications nationales

Après des mois de campagne de promotion, d’agressions politiques et une nuit électorale qui a duré 5 jours, l’Amérique a un tout nouveau président élu à Joe Biden.Cependant, pour la Géorgie, qui joue le rôle de swing state pour la première fois depuis 1992, les électeurs peuvent ont encore deux mois de saison électorale alors que les deux courses au Sénat de l’État se terminent jusqu’au second tour du 5 janvier.- – – Pour les républicains Kelly Loeffler et David Perdue, la course signifie sauver une victoire importante après que les marées aient été inversées habituellement -la Géorgie rouge à travers la course présidentielle. Pour les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff, cela signifie dynamiser leur base pour maintenir le roulement de la «vague bleue» de la Géorgie. Et pour les 4 candidats, cela signifie que le point culminant politique des deux mois suivants brillera carrément sur la Géorgie. Joe Biden cherche de nombreux Cupboard pour « sembler être l’Amérique » dans les principaux ministères fédéraux Warnock contre LoefflerLoeffler et Warnock, les deux plus hauts obtenteurs de voix dans une jungle de 20 candidats d’une course au Sénat, n’auront désormais plus que l’autre comme adversaires. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a pris le poste le 6 janvier pour prendre le relais pour le reste de la période de temps de Johnny Isakson. Loeffler devait repousser les challengers de chaque côté de l’allée pour les élections du 3 novembre. Le candidat approuvé par le président Donald Trump, Doug Collins, était autant un concurrent au siège que Warnock, mais Collins n’a pas pu vaincre Loeffler la semaine dernière.Aucun d’entre eux n’avait été en mesure de recueillir des votes supplémentaires que Warnock le 3 novembre. cependant Warnock n’a pas pu obtenir les 50 pc requis et une voix pour être élu purement et simplement. Pour la campagne de marketing de Warnock, la technique ne devrait pas varier beaucoup, quelle que soit la considération nationale après l’élection de la semaine dernière. La campagne de marketing de Warnock passera une fois de plus à un accès accru aux soins de santé, à la défense du droit de vote et à «présenter un état imaginatif et prémonitoire qui profite à tous les Géorgiens», en réponse à un porte-parole de la campagne de marketing parlant en arrière-plan. ans après son adoption, la loi sur les soins peu coûteux semble sujette à survivre au dernier problème de la Cour suprême La campagne de marketing s’attend à tirer les leçons de la faible marge de la course à la présidentielle.L’avance de Biden dans tout l’État s’est étendue à seulement plus de 10000 voix dimanche avec un recomptage en avant. L’espoir pour Warnock est que la course serrée sert de preuve aux démocrates de Géorgie: chaque vote compte.La campagne de marketing de Loeffler a refusé de toucher au second tour, mais une grande partie du message principal de Loeffler autant que le 3 novembre a concerné la marque comme politique. outsider – «plus conservateur qu’Atilla le Hun» – en parallèle avec le président Trump. Et on ne s’attend pas à ce que cela varie beaucoup. Tout au long de la fin de la campagne de marketing de Savannah en août, Loeffler a déclaré qu’elle était «la seule sénatrice américaine à avoir un vote au Sénat à 100% avec notre président» et qu’elle était là pour l’aider à «drainer le Marais. »Perdue contre Ossoff La course opposée au Sénat est une histoire distincte. Perdue, qui travaille depuis 2014, a obtenu plus de 90 000 votes supplémentaires qu’Ossoff lors des élections du 3 novembre, mais cela n’a pas suffi pour arrêter un second tour. Le groupe de Perdue mise sur les républicains de Géorgie en reconnaissant les enjeux excessifs du second tour. Dimanche, le Sénat était dans l’impasse à 48-48, mais les républicains avaient été les principales races non appelées en Alaska et en Caroline du Nord.La Géorgie pourrait se révéler être le niveau de basculement, ce qui signifie que les démocrates géreraient le foyer, le Sénat et la présidence. Bush: L’ancien président George W. Bush adresse ses « chaleureuses félicitations » au président élu Joe BidenPerdue poursuivra ses réalisations au cours des six dernières années, vantant son succès dans l’obtention de 4 ans de financement pour la mission de croissance du port de Savannah, en plus des paiements bipartis, tout comme celui qui a assuré le financement des facultés et universités traditionnellement noires en 2019, en plus d’augmenter le système économique américain et géorgien, et de l’aide en cas de catastrophe pour les agriculteurs de Géorgie après l’ouragan Michael. de la campagne de marketing de Perdue se poursuit aussi bien. Perdue s’est fermement opposé à la suppression du financement des services de police. Ossoff a informé l’Atlanta Journal Structure qu’il contribuait à «réformer et démilitariser les services de police en Amérique», mais qu’il n’était pas allé jusqu’à dénoncer la motion. Pour le groupe d’Ossoff, les enjeux excessifs de la course devraient être le facteur important pour les démocrates. le taux de participation. Un membre de la campagne de marketing parlant sur le fond a déclaré qu’une autre facture d’aide COVID est en route, en plus de la croissance de la loi sur les soins à bas prix, chacun de ces éléments étant des piliers du message d’Ossoff.La campagne de marketing se concentrera même sur la scolarisation des électeurs, s’assurer que les Géorgiens connaissent la logistique du ruissellement. Cependant, la campagne de marketing reste assurée après une énorme victoire projetée pour les démocrates de Géorgie dans la course présidentielle.Cependant, le bouton chaud est d’assurer que les électeurs démocrates ne se relâchent pas sur leurs lauriers.Sen Mitt Romney: Romney appelle Trump « gorille de 900 livres » pour les républicainsTwo mois supplémentaires Les 4 campagnes se préparent pour l’œil qui vient avec le point culminant national. Des dizaines de millions de contributions à des campagnes de marketing de partout au pays commenceront sans aucun doute à affluer, car la marche vers le 5 janvier se poursuit.Avec ces courses viennent des publicités de campagne de marketing, en ligne et à la télévision, et des courriers pourraient être remplis dans des boîtes aux lettres à travers le État, et la nation pourrait essayer de la Géorgie pour voir quelle réunion gérera le Sénat.

