Deuxième saison de vente Sunset: Pourquoi Christine a remplacé?

Mises à jour de la deuxième saison de Sunset: à mesure que la deuxième saison de l’émission se déroule, il est évident que Christine Quinn a maintenant remplacé Mary Fitzgerald par Davina Potratz comme sa meilleure amie. Christine dit également qu’elle sympathise avec Davina et elle pense également qu’elle est la plus réelle du groupe Oppenheim. En creusant un peu ou un peu plus profondément, cela devient joli pourquoi Christine a choisi un tout nouveau bestie.

Deuxième saison de vente Sunset: chaque détail

Tout au long de la première saison de Selling Sunset, Christine et Mary étaient les meilleures amies. Maintenant, il y a une tension évidente entre eux. En fait, la tension est si grave que Christine n’a même pas dit à Mary qu’elle était engagée pour épouser son nouvel homme, Christian Richards.

C’est Christine qui a parlé à Davina de cet engagement alors qu’elle était à l’étranger en vacances. Ensuite, nous avons vu que Mary était bouleversée et elle était blessée par le fait que Christine ne lui avait pas parlé de ses fiançailles, mais c’était l’intention de Christine. La raison principale pour laquelle Christine a remplacé sa meilleure amie est qu’il y a encore un conflit non résolu depuis la fin de la première saison.

Vendre Sunset Saison 2: Pourquoi Christine a remplacé Mary par Davina?

Les choses se sont mal terminées entre Christine et Mary à la toute fin de la saison dernière. Christine et Chrishell Stause ont eu un argument très intense qui bouillonnait pendant toute la durée du spectacle. Christine était également impitoyable dans toute la discussion et elle a également collé à ses armes à feu, ce qui a également rendu Mary sympathique envers Chrishell. Naturellement, Christine est également troublée par le fait que sa propre meilleure amie n’a pas pris son parti et voudrait également un nouveau bestie qui se tiendrait également à ses côtés, peu importe ce qui arrivera.

Christine a également choisi Davina comme sa nouvelle meilleure amie car elles s’entendent très bien. Christine exprime qu’elle aime très bien Davina parce qu’elle est la vraie hors de tout le monde. En fait, ses mots paraphrasés étaient: «Davina est la seule à ne pas avoir de faux seins, elle doit donc être la plus réelle du groupe du groupe Oppenheim».

