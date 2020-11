Deux tests corona positifs au FC Admira

Bogotto ST-Evo Costume en cuir de moto de deux dames de pièce Noir Blanc taille : 44

* en cuir souple de qualité 1,2 à 1,4 mm pour le confort et la meilleure protection * Zones extensibles sur les bras et les jambes pour un meilleur ajustement * Caoutchouc mousse mousse au col et Ärmlesaum articles: Bogotto ST-Evo Costume en cuir de moto de deux dames de pièce