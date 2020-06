Deux officiers de Buffalo accusés d’avoir agressé un homme de 75 ans lors d’une manifestation contre George Floyd

Les agents de presse Robert McCabe et Aaron Torgalski ont plaidé non coupables d’agression au deuxième degré Samedi 6 juin 2020, 19 h 05 Mis à jour le samedi 6 juin 2020 à 20 h 17 Un homme identifié comme Martin Gugino s’approche d’une ligne d’officiers casqués tenant des matraques (Photo: Mike Desmond / WbFO) Deux policiers ont été accusés de voies de fait après qu’un homme de 75 ans a été renversé lors d’une manifestation de Black Lives Matter contre la mort de George Floyd.Les arrestations interviennent après une vidéo montrant Martin Gugino poussé vers le terrain après avoir approché la police est devenu viral.Le retraité a été grièvement blessé et emmené à l’hôpital.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneI la lettre d’information a coupé le bruit’Crossed a line’Les agents Robert McCabe et Aaron Torgalski ont plaidé non coupables d’agression au deuxième degré et ont été libérés sans caution. L’avocat du district John Flynn a déclaré que les policiers « avaient franchi une ligne ». Martin Gugino s’approche des policiers lors de la manifestation Black Lives Matter (Photo: Mike Desmond / WbFO). Des policiers ont été suspendus sans salaire vendredi après qu’une équipe de télévision ait capturé la confrontation la nuit précédente. Lire la suite Lire la suiteL’accusation de Derek Chauvin est passée au meurtre au deuxième degré alors que trois autres policiers impliqués ont été arrêtés.Deux officiers poussent M. Gugino vers l’arrière, et il se frappe la tête sur le trottoir. Le sang coule tandis que les policiers passent devant. Un officier se penche pour vérifier l’homme blessé avant qu’un autre officier ne presse le collègue de continuer à marcher. Un officier peut être vu s’approcher de M. Gugino avant de marcher (Photo: Mike Desmond / WbFO) La vidéo de la La rencontre a déclenché l’indignation en ligne alors que les manifestants se rendent dans les villes du pays pour protester contre la mort de M. Floyd. « Ce que nous avons vu était horrible et dégoûtant, et je crois, illégal », a-t-il ajouté. Cependant, des dizaines de policiers de Buffalo ont été irrités. Vendredi, en raison de la suspension de leurs collègues officiers, ils ont démissionné de l’unité de contrôle des foules du département. Les officiers démissionnaires n’ont pas complètement quitté leur emploi.