Deux nouvelles adaptations de mangas Star Wars arrivent cet automne – / Film

Histoires du Guerre des étoiless La franchise a déjà été adaptée au manga, mais deux nouvelles adaptations sont à venir cet automne de Yen Press, et elles sont toutes deux prévues avant les événements de Un nouvel espoir. Star Wars Rebels et auteur du roman pour jeunes adultes de Claudia Gray Leia, princesse d’Alderaan reçoivent chacun le traitement manga.

Star Wars Manga

Yen Press a annoncé que les versions manga de Star Wars Rebels et Leia, princesse d’Alderaan sera lancé en versions imprimée et numérique cet automne, et les deux seront des séries en cours.

Yen Press collabore avec Lucasfilm pour apporter ces histoires à ce média. Ils ont embauché un écrivain / artiste Akira Aoki pour aborder l’histoire de Rebelles, et Haruichi Furudate pour illustrer Leia. Je ne suis pas moi-même un lecteur de mangas, mais Crunchyroll souligne que Furudate a créé « le manga de volley-ball à succès » Haikyu !!« , Alors peut-être que certains d’entre vous reconnaissent ce titre et sont très excités à ce sujet maintenant.

Avant la sortie de 1999 La menace fantôme, la trilogie originale et La menace fantôme ont tous été adaptés en manga pour les lecteurs du monde entier. Mais des années plus tard, d’autres adaptations de mangas sont arrivées, qui n’étaient disponibles qu’à l’étranger. En octobre 2006, deux autres Guerres des étoiles les mangas ont été publiés par Tokyopop, mais ils ont pris quelques libertés avec l’histoire et ont été jugés non canoniques. Et en 2009, des photos de The Clone Wars des séries animées ont été utilisées pour créer une adaptation manga de cette histoire.

Voici la répartition de l’intrigue pour Star Wars Rebels, basé sur la série animée Disney XD:

Situé à une époque où le Empire galactique chasse le dernier des Jedi, un jeune rébellion contre l’Empire commence à prendre forme. Star Wars Rebels se déroule dans la zone entourant la planète Lothal, où l’Empire Galactique se bat contre Ezra, un adolescent escroc aux capacités latentes de la Force, Kanan, l’un des derniers survivants de l’Ordre Jedi, et le reste des rebelles rebelles à bord du vaisseau Fantôme.

Et voici la description de Leia, princesse d’Alderaan (qui, dans cette version, se traduit par Leia Organa – L’épreuve de la princesse):

Une jeune princesse Leia passe ses journées à apprendre les voies de la politique, à aider ceux qui en ont besoin et à se préparer pour la cérémonie traditionnelle au cours de laquelle elle déclare son intention de diriger un jour Alderaan. Mais alors que Leia se prépare à être nommée héritière du trône, elle prend conscience de la distance croissante entre elle et ses parents, qui, derrière des portes closes, sont les dirigeants de la rébellion nouvellement formée. En apprenant les secrets de ses parents, Leia doit maintenant faire un choix entre sa responsabilité envers le peuple d’Alderaan et sa responsabilité de sauver une galaxie écrasée par le règne de l’Empire.

