Deux joueurs ukrainiens positifs pour Corona

Deux joueurs de football nationaux ukrainiens qui ont disputé le match international contre l’Allemagne samedi ont ensuite été testés positifs pour le virus corona. L’arrière gauche Eduard Sobol était dans la formation de départ et a joué, tandis que le milieu de terrain Jewhen Makarenko est intervenu en tant que remplaçant à la 69e minute à 1: 3 à Leipzig.

L’Association ukrainienne de football UAF a annoncé lundi les résultats des tests positifs et un autre cas dans l’équipe (le gardien de but non affecté Dmytro Risnyk). Le trio s’est isolé à Lucerne avant le match de la Ligue des Nations mardi soir (20h45) contre l’hôte suisse à l’hôtel.

L’entraîneur national Joachim Löw a été surpris par la nouvelle lors de la conférence de presse de l’équipe DFB lundi après-midi à Séville. « Les tests de vendredi et samedi avant le match étaient tous négatifs. Le médecin nous a assuré qu’il ne fallait pas avoir peur: parce que si quelqu’un est testé le jour du match, il n’est pas contagieux », a déclaré Löw devant la Ligue des Nations. -Jeu contre l’Espagne mardi (20h45). « Nous avons été testés à nouveau hier et aujourd’hui. »

Commentaire sur la farce Corona à Leipzig: une gifle au visage

L’équipe ukrainienne de l’entraîneur Andrei Shevchenko a reçu le feu vert pour la séance d’entraînement lundi soir dans la Swissporarena des autorités locales de Lucerne et des responsables de la Ligue des Nations. Les tests doivent être refaits à l’hôtel une heure avant le départ. Que le match contre les confédérés puisse avoir lieu dépend de leurs conclusions.

Pour le trio qui a été testé positif, la fédération ukrainienne a immédiatement envoyé trois remplaçants de la division junior de Kiev à Zurich: Sergej Buleza, Alexander Nasarenko et Georgi Sudakow.